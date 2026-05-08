“당 지지율 기대서 아무것도 안 하는게 추 후보 전략” “조응천 후보와 당장 단일화 논의 생각 없어”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 삼성전자 최초 고졸 출신 여성 임원 출신인 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 추미애 더불어민주당 후보에 대해 “민주당은 AI(인공지능) 첨단산업의 심장인 경기도를 가볍게 보거나 만만하게 본 것”이라며 “이번 선거는 법률 기술자와 첨단산업전문 기술자와의 대결”이라고 직격했다.

양 후보는 8일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 경쟁상대인 추 후보를 향해 “추 후보의 추진력은 갈등유발 추진력이고 첨단산업에 대해 전혀 모르기 때문에 당 지지율과 대통령의 지지율을 믿고 아무것도 안 하는 것이 (추 후보의) 최대 전략”이라고 주장했다.

추 후보를 향한 무제한 공개토론도 재차 제안했다. 양 후보는 “인재·공급망·투자타이밍이 한 몸처럼 움직여야 하는 첨단산업은 그 산업을 모르고는 신속한 의사결정이 불가능하다”며 “국가인공지능전략위원회에서 어떤 일을 하는지 추 후보의 입장을 듣고 싶다. 피해 다니지 말고 토론에 응해달라”고 말했다.

조응천 개혁신당 후보와의 단일화 가능성에 대해선 “모든 일에 가능성의 제로가 어디 있겠냐”면서도 “지금은 경기도에서 승리하는 일밖에 없고 단일화에 대해서 지금은 생각이 없다”고 말했다.

‘장동혁 대표에게 지원 유세를 요청할 것인지’에 대한 진행자 질문엔 “원팀이 강팀 아니겠냐”며 “경기도민과의 공조가 가장 중요하고 선대위를 구성한다면 정치캠프가 아니라 경기도 비상대책본부가 될 것”이라고 발혔다.

한편 경기 하남갑에 출마한 이용 국민의힘 후보 공천과 관련해선 “이 후보는 하남갑에서 지속적으로 활동을 해왔던 분이기 때문에 당의 결정을 존중하고 (이 후보에게) 몸이 다 부서지고 갈아 넣을 정도로 열심히 하시라고 전달했다”고 말했다.