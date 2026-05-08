농업 외국인력 역대 최대 배정… 공공형 계절근로 142개소로 확대 알바몬 통해 농촌 일자리 연결… 정부·농협 ‘특별대책반’ 가동

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 봄철 농번기 인력난 해소를 위해 농업 분야 외국인 근로자를 역대 최대 규모로 공급한다. 공공형 계절근로 확대와 온라인 구인 플랫폼 연계, 범정부 특별대책반 운영 등을 통해 농촌 인력 부족 대응에 총력을 기울인다는 방침이다.

농림축산식품부는 올해 농업 분야 외국인력을 총 10만4000명 규모로 배정하고, 농번기 인력 수급 대책을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

송미령 농식품부 장관은 이날 전북 임실군 외국인 계절근로 현장을 찾아 지방정부·농협 관계자들과 농번기 인력 수급 상황과 애로사항을 점검했다.

지난해 농업고용인력 실태조사 결과, 농번기인 4~6월과 9~10월 인력 수요는 연간 전체 수요의 61.6%(1613만명)에 달하는 것으로 나타났다.

정부는 이에 대응해 올해 상반기 농업 분야 외국인력을 계절근로자 9만4000명, 고용허가제 인력 1만명 등 총 10만4000명 규모로 배정했다. 이는 역대 최대 수준이다.

농협이 계절근로자를 직접 고용해 소규모 농가에 하루 단위로 공급하는 ‘공공형 계절근로’도 대폭 확대된다. 정부는 운영 규모를 올해 91개소·3067명에서 내년 142개소·5039명 수준까지 늘릴 계획이다.

외국인 계절근로자의 신속한 입국과 현장 정착 지원도 강화된다. 정부는 주요 출입국관서에 ‘계절근로 전담팀’을 운영하고, 농촌 현장에서 외국인등록 절차를 진행할 수 있도록 ‘찾아가는 지문등록 서비스’도 지원하기로 했다.

국내 인력 공급 확대 방안도 추진된다. 정부는 전국 189개 농촌인력중개센터를 통해 농업 현장에 공급되는 근로자의 교통비와 숙박비 지원 단가를 인상하기로 했다.

또 이달 4일부터 국내 온라인 구인구직 플랫폼 ‘알바몬’을 통해 농업 일자리 정보를 제공하고 있다.

농촌 일손돕기 체계도 확대된다. 농협중앙회는 기업·공공기관과의 ‘기업-농촌 이음운동’ 협약을 올해 237건에서 내년 300건 수준으로 늘릴 계획이다. 정부는 전국 246개 지역 자원봉사센터와 연계한 농촌 일손돕기도 강화할 방침이다.

정부는 농번기 인력 수요가 집중되는 전국 35개 시·군을 대상으로 지난달 9일부터 오는 6월 30일까지 ‘농번기 인력지원 특별대책반’도 운영 중이다.

특별대책반에는 농식품부와 법무부, 지방정부, 농협 등이 참여하며 시·군별 인력 수급과 인건비 동향을 매주 점검한다. 인력 부족 지역에는 인근 지역 인력풀 공유와 집중 지원도 추진할 계획이다.

송미령 농식품부 장관은 “농번기 농촌 현장에 인력난 문제가 발생하지 않도록 현장과의 소통을 강화하고 관계기관과 긴밀한 협업체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.