‘2025년 도로 교통량 조사’ 결과 발표

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국내 하루 평균 교통량은 1만6416대로 전년보다 0.9% 증가한 것으로 집계됐다. 등록된 자동차 수는 2651만5000대로 전년 대비 0.8% 늘었다.

국토교통부는 지난해 도로 교통량을 조사한 결과 이같이 분석됐다고 8일 밝혔다. 조사는 전국 3983개 고속국도, 일반국도, 지방도를 대상으로 실시했다. 해당 조사는 도로건설 계획 수립과 교통수요 분석, 도로 설계 등 다양한 정책과 연구 분야에서 활용된다.

지난해 하루 교통량이 늘어난 건 자동차 등록대수가 전년 대비 0.8% 늘어난 데다 수도권 통행량이 증가한 영향이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 도로 교통량은 지난 10년간 연평균 1.2% 증가하며 꾸준한 상승 흐름을 이어가고 있다. 다만 2020년에는 일 평균 교통량이 1만5348대에서 1만5187대로 1% 감소한 바 있다. 이때를 제외하면 모두 자동차등록 수와 교통량은 약 10여년간 계속 올랐다.

도로 종류별로 살펴보면 고속국도는 5만2888대, 일반국도는 1만3071대, 지방도는 5910대로 고속국도의 교통량 비중이 가장 큰 것(73.6%)으로 나타났다.

차량 종류별로는 승용차가 1만2003대로 전체 73.2%를 차지해 가장 높은 비중을 보였으며 화물차 4110대(25.0%), 버스 303대(1.8%) 순으로 나타났다.

전년과 비교하면 승용차와 화물차가 각각 0.8%, 1.4%씩 교통량이 증가했으며 버스는 큰 변화 없이 유사한 수준을 유지한 것으로 나타났다.

시간대별로는 전체 교통량의 76.5%가 주간시간대(7시~19시)에 집중됐다. 오후 4시에서 5시 사이에 교통량이 가장 많았으며 요일별로는 금요일 교통량이 가장 많은 것으로 나타났다. 도로 구간별로는 고속국도와 일반국도 모두 수도권 주요 간선 구간에서 교통량이 집중되는 경향을 보였다.

고속국도는 수도권 제1순환선 노오지(JCT)~서운(JCT) 구간이 하루 평균 22만4238대로 가장 많았고 일반국도는 77호선(자유로) 서울시계~장항IC 구간이 20만5815대로 최대치를 기록했다.

지방도 역시 수도권 구간에서 교통량이 많게 나타났으며, 309호선 천천IC~서수원IC 구간이 평균 일교통량 12만7538대로 가장 많은 통행량을 보였다.