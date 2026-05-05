TIGER미국S&P500 ETF 최다 보유 KODEX200도 상위권 “장기 투자 목적 보유자 증가”

[헤럴드경제=박병국 기자]’불장‘으로 국내 5개 대형 증권사를 통해 국내외 상장지수펀드(ETF)에 투자하고 있는 미성년들이 30만명을 돌파한 것으로 나타났다. 지난해 말에 비해 40% 가까이 증가했다.

연합뉴스가 미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·KB증권 등 5개 증권사의 투자자를 분석한 결과, 지난 4월 말 기준 국내외 주식시장에 상장된 ETF에 투자하고 있는 20세 미만 투자자수는 30만2669명으로 집계됐다.

이는 지난해 말 22만425명에서 37.3% 증가한 것이다. 1∼4월 4개월 동안 8만2000명이 늘어났다.

10만명대 수준이었던 2024년 12월 말(13만4569명)과 비교하면 16만8000명(124.9%)이 급증했다.

한국예탁결제원에 따르면 작년 말 기준 국내 상장사의 주식을 보유 중인 20세 미만은 총 76만9624명으로 전체 주주수의 약 5.3%였다. 이 중 약 40%가 ETF를 보유한 셈이다.

이들 20세 미만이 가장 많이 보유한 ETF는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종하는 ‘TIGER미국S&P500’이다. 평가금액은 총 2319억원에 달했다.

이는 작년 말 보유액 1595억원에서 724억원(45.4%) 증가했다. S&P500의 올해 상승폭인 5.3%를 크게 넘어선 수치다.

TIGER미국S&P500를 비롯해 이들이 보유 중인 ETF 종목의 상위권은 대부분 S&P500과 나스닥 등 미국 지수를 추종하는 ETF였다.

다만, 이 가운데에는 지난해 말 상위 5위 보유 종목에는 없었던 KODEX 200[069500] ETF가 올해 4월 말에는 대부분의 증권사 상위 5개 종목에 이름을 올렸다.

2개 증권사에서는 20세 미만이 보유한 KODEX 200의 평가금액이 상위 두 번째를 차지했다.

올들어 코스피가 사상 처음 5000과 6000선을 넘어 7000선에 육박하는 등 큰 폭의 상승세를 타면서 미국 기업이 아닌 국내 기업들로 구성된 ETF에도 큰 관심을 나타낸 것이다.

이처럼 20세 미만의 ETF 투자가 늘어나는 데에는 미 증시뿐만 아니라 국내 증시도 큰 폭으로 상승하면서 ETF가 리스크를 줄이면서 장기 투자처로서 주목받기 때문으로 보인다.

삼성증권 신승진 투자정보팀장은 “특정 종목을 매수하는 것보다 ETF는 분산 투자의 이점이 있기 때문에 장기 투자의 목적으로 미성년자 ETF 보유자수가 늘어나는 것으로 생각된다”고 말했다.

역대급 ‘불장’에 9세 이하 어린이 주식계좌 개설 역시 급증했다. 대신증권이 연령별 신규 계좌 개설 건수를 분석한 결과 올해 1월 대비 지난달 0∼9세 계좌 개설 증가율은 119.2%에 달하고 있다. 어린이 계좌 개설 증가율은 30대(352.6%)와 20대(308.4%), 40대(220.8%) 다음으로 높다. 10대 신규 계좌 개설 증가율은 101.1%였다.