박 후보 “TV 토론 숨지 말고 당당히 나서야” 조작기소 특검법, 일당 독재로 가는 길 넥센타이어·한국노총·서창시장 잇따라 방문

[헤럴드경제(창원·양산)=황상욱 기자] 박완수 국민의힘 경남도지사 후보가 4일 지방선거의 본질은 ‘지역 살림꾼 선출’로 규정하며 더불어민주당의 세몰이 정치와 상대 후보의 토론 기피를 정면 비판했다.

박 후보는 이날 양산시 국민의힘 공천자 회의에 참석해 최근 민주당 지도부의 잇따른 경남 방문을 두고 “지방자치 소멸 시대에 정치마저 중앙에 예속시키려 하느냐”며 “이번 선거는 중앙당 대표나 국회의원을 뽑는 자리가 아니라 지자체 살림꾼을 선택하는 것”이라고 말했다. 이어 “중앙당 인사들이 사흘이 멀다 하고 내려와 지역을 휘젓는 행태는 지방자치를 중앙정부의 예속물로 보는 처사”라고 날을 세웠다.

박 후보는 “상대 후보는 TV 토론 제안에도 뒤에 숨어 모습을 드러내지 않고 있다”며 “도민 앞에 떳떳하게 나서 검증받지 못할 후보라면 차라리 사퇴하는 것이 맞다”고 꼬집었다.

민주당이 추진 중인 ‘조작기소 특검법’을 겨냥해 “사실상 특정 인물에 대한 기소를 무효화하려는 시도이자 일당 독재로 가는 길”이라며 “다수 의석을 앞세워 법치를 흔드는 행태는 반드시 심판받아야 한다”고 강조했다. 또 “이번 선거는 무도한 세력의 폭주를 멈추고 기울어진 운동장을 바로잡을 유일한 기회”라며 보수 세력의 결집을 호소했다.

공천자 회의를 마친 박 후보는 넥센타이어 양산공장과 한국노총 양산지부를 잇달아 방문해 노동 현장의 목소리를 청취한 후 서창시장을 찾아 시장 상인들과 소통했다.