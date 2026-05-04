민주당 지도부 부산 총집결 ‘부울경’ 화력 집중 김 후보 “해양수도·AI 산업 결합해 경제권 구축”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 4일 부산에서 열린 부울경 공천자대회에 참석해 “이번 지방선거의 승패는 부울경에서 결정된다”며 ‘메가시티 원팀 승리’를 선언했다.

김 후보는 부울경 메가시티를 생존의 문제로 규정하고, 부산의 해양수도 비전과 경남·울산의 산업 기반을 결합해 수도권 일극 체제를 넘어서는 대한민국의 새로운 성장 엔진을 만들겠다고 강조했다.

김 후보는 이날 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에 집결한 민주당 지도부와 부울경 후보들이 집결한 가운데 실천하는 ‘문제해결형 행정’을 화두로 던졌다. 그는 이재명 정부의 해수부 부산 이전을 성과로 제시하며, 경남 사천 우주항공청 또한 단순한 인력 이전을 넘어 공공기관과 기업 투자가 결합한 실질적인 산업 거점으로 키워야 한다고 역설했다.

특히 김 후보는 ‘글로벌허브특별법’에 대해 부울경 메가시티 폐기에 따른 대체재 성격이라며, 이를 ‘부울경 메가시티 특별법’으로 확장해 세 시·도가 공동 성장하는 구조를 만들어야 한다고 강조했다.

앞서 김 후보는 경남도청 프레스센터에서 정영두 김해시장 후보와 공동 기자회견을 열고 김해시를 부울경 메가시티의 핵심 거점으로 육성하는 ‘김해 대전환’ 청사진을 발표했다.

KTX 김해역 신설을 통한 광역교통 허브 조성, 중소기업의 전력반도체 및 바이오 산업 전환, 경남 동부의료원 설립 등을 통해 김해를 100만 생활권의 중심 도시로 탈바꿈시키겠다고 강조했다.