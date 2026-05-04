4월 글로벌 판매량 전년 대비 1.0%↑ 4월 내수 5만5045대, 해외 22만1692대 스포티지, 5만1458대로 ‘베스트셀링카’

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 지난 4월 한 달 동안 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 1.0% 증가한 27만7188대(도매 판매 기준)를 판매했다고 4일 밝혔다.

차종별 실적은 스포티지가 가장 많은 5만1458대가 팔렸고, 셀토스가 2만8377대, 쏘렌토가 2만2843대로 뒤를 이었다.

기아는 4월 국내에서 전년 대비 7.9% 늘어난 5만5045대를 팔았다. 지난달 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 1만2,078대가 판매됐다.

승용은 경차 레이가 4877대, 중형 세단 K5 2366대, 대형 세단 K8 1461대 등 모두 1만3441대가 판매됐다.

레저용 차량(RV)은 중형 모델 쏘렌토를 비롯해 미니밴 카니발 4995대, 준중형 모델 스포티지 4972대, 콤팩트 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EV3 3898대 등 총 3만5877대가 팔렸다.

상용은 PV5 2262대, 봉고Ⅲ 3335대 등 모두 5727대가 판매됐다.

해외 판매는 전년 동월 대비 0.7% 줄어든 22만1692대를 기록했다.

차종별로는 스포티지가 가장 많은 4만6486대가 팔렸고, 셀토스가 2만4797대, K4가 1만8654대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 63대, 해외에서 388대 등 총 451대를 판매했다.

기아 관계자는 “중동 지역 지정학적 리스크 영향으로 아중동 판매가 일부 감소했지만 중동을 제외한 해외 지역과 국내 판매 호조가 지속돼 판매 성장세를 보이고 있다“며 “앞으로도 전기차와 하이브리드 SUV 등 친환경차를 앞세워 판매 모멘텀을 이어 나갈 것”이라고 말했다.