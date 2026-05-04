4월 수출 6130대, 전년 동월 대비 13.8%↑ 내수 3382대, 전년 동기 대비 4.6% 감소 무쏘·토레스 EVX, 판매 실적 견인

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(KGM)가 지난 4월 한 달 동안 수출 호조세에 힘입어 전년 동월 대비 6.5%, 누계 대비 4.7% 증가한 9512대를 판매했다고 4일 밝혔다.

먼저 수출은 신형 픽업 무쏘 판매가 늘며 지난해 12월(7000대) 이후 4개월 만에 6000대 판매를 넘어서며 전년 동월 대비 13.8% 늘었다.

차종별로는 지난달 글로벌 시장 론칭을 시작한 무쏘(1336대)를 포함해 토레스 EVX(1830대)가 상승세를 견인했다.

내수는 판매 물량이 줄며 전년 동월 대비 4.6% 줄어든 3382대를 기록했다.

KGM 관계자는 “수출이 회복세를 보인 가운데 전년 동월 대비 6.5%, 누계 대비로도 4.7% 증가한 상승세를 이었다”, “무쏘가 국내 시장은 물론 지난 달 글로벌 론칭 행사에서 호평을 받은 만큼 수출 국가별 출시 확대와 함께 현지 딜러와의 협력 강화를 통해 판매 물량을 더욱 늘려 나갈 것”이라고 말했다.

KGM은 판매 물량 증대를 위해 상승세를 보이고 있는 수출은 물론 내수 시장 대응에 총력을 기울이겠다는 계획이다.

앞서 지난달 28일과 29일에는 KGM 최대 수출국 튀르키예서 31개국 해외 딜러와 기자를 초청해 무쏘 글로벌 론칭과 시승행사를 가졌으며, 독일 시장에서는 4월 초 액티언 하이브리드 론칭 및 시승행사를 진행했다.

3월에는 곽재선 회장이 베트남 KD 파트너사인 킴롱모터와 간담회를 갖고 생산 현장 점검과 함께 세부 협력 방안을 논의하는 등 글로벌 시장 공략에도 속도를 높이고 있다.

국내 시장에서는 브랜드 소통 강화와 고객 접점 확대를 위해 ‘KGM 튜닝 페스티벌 시즌2 개최’, ‘2026 UCI MTB 월드시리즈’ 공식 후원사 참여 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.