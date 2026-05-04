5월 한강공원·에버랜드서 진행 “캐릭터 IP로서 입지 다질 것”

현대자동차는 5월 가정의 달을 맞아 지난 2일과 3일에 이어 오는 5일과 16일, 23일에 여의도 한강공원 멀티프라자에서 서울시 공공행사와 연계한 ‘르르르 X 책읽는 한강공원, 르르르의 시티뚜어’ 행사(사진)를 진행한다고 4일 밝혔다.

‘르르르’는 현대차가 젊은 세대와의 소통을 위해 지난 2019년 론칭한 SNS(소셜네트워크서비스) 기반 마케팅 채널이다. 2024년 캐릭터 리뉴얼 이후 주인공인 르르르가 ‘차 회사는 다니지만 차가 없는 뚜벅이’ 콘셉트로 소셜미디어에서 소통을 이어오고 있다.

현대차는 행사 기간 6M 높이의 대형 르르르 에어벌룬 전시를 비롯해 ▷르르르의 잠 퍼자기 대회 출전(5월 2일) ▷서울시 마스코트 해치 캐릭터와 콜라보 리딩존(캠핑 의자존) 운영(5월 16·23일) ▷SNS 팔로우 및 포토 인증 이벤트 등을 진행하고 방문객들에게 팝콘, 부채 등의 경품을 제공한다.

아울러 용인 에버랜드 스피드웨이에서는 오는 9일과 10일 ‘르르르 X 현대 N 페스티벌, N페스뚜벅’ 행사를 진행할 예정이다.

현대차가 2019년에 창설한 모터스포츠 리그인 ‘현대 N 페스티벌’과 컬래버로 진행되는 이번 이벤트는 ▷대형 LED 전광판을 활용한 르르르 영상 송출 ▷대형 르르르 에어벌룬 전시 ▷다양한 이벤트를 체험할 수 있는 르르르 부스 운영 등으로 진행된다.

뿐만 아니라 포토 이벤트와 르르르 캐릭터 상품을 판매하는 굿즈 스토어도 열린다. 서재근 기자