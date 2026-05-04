전국 공식 전시장서 사전계약 돌입 ‘PHEV GR SPORT’ 트림 신규 도입 4927만~6180만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요타코리아는 오는 6월 14일 준준형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘올 뉴 RAV4’의 공식 출시를 앞두고, 전국 토요타 공식 딜러 전시장에서 사전계약을 실시한다고 4일 밝혔다.

‘라이프 이즈 언 어드벤처’라는 콘셉트를 바탕으로 개발된 ‘올 뉴 RAV4’는 견고하고 강인한 디자인과 패키징을 유지하면서도 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있도록 진화한 차세대 SUV다. 특히, 이번 모델은 ▷다양화 ▷전동화 ▷지능화를 핵심 개발 키워드로 상품성을 전반적으로 강화했다는 게 회사 측의 설명이다.

고객의 다양한 라이프스타일에 대응하기 위해 ‘올 뉴 RAV4’는 4개 트림으로 라인업을 확대했다. 주행 성능을 강조한 ‘PHEV GR SPORT’를 새롭게 추가하고, 하이브리드(HEV) 2개 트림과 플러그인 하이브리드(PHEV) 2개 트림으로 구성해 전동화 선택지를 강화했다.

새롭게 추가된 ‘PHEV GR SPORT’는 스포티한 내외장 디자인과 함께 전용 서스펜션, GR SPORT에 최적화된 조향(EPS) 세팅, 차체 보강 등을 통해 민첩한 조향 응답성과 안정적인 코너링 성능을 제공한다.

아울러 ‘올 뉴 RAV4’는 첨단 안전 및 커넥티드 기술을 강화했다. 최신 ‘토요타 세이프티 센스’를 탑재해 인식 범위와 제어 성능을 개선함으로써 보다 안전한 주행을 지원한다. 24시간 긴급호출과 원격 제어 기능을 포함한 ‘토요타 커넥트’를 적용했다.

실내에는 12.9인치 센터 디스플레이를 비롯해 파노라마 문루프, 파노라믹 뷰 모니터, 헤드업 디스플레이 등 다양한 편의 사양을 적용해 쾌적한 주행 환경을 제공한다.

강대환 토요타코리아 부사장은 “이번 ‘올 뉴 RAV4’는 고객의 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있도록 상품성을 전반적으로 강화한 차세대 SUV”라며 “특히 ‘PHEV GR SPORT’를 통해 보다 역동적인 주행 경험을 제공하고, 전동화 라인업을 확대해 고객 선택의 폭을 넓혔다”고 말했다.

‘올 뉴 RAV4’의 판매 가격은 ▷RAV4 PHEV GR SPORT 6180만원(이하 부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준) ▷RAV4 PHEV XSE 6160만원 ▷RAV4 HEV LIMITED 5746만원 ▷RAV4 HEV XLE 4927만원 등이다.