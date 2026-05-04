‘에브리싱 일렉트릭 UK 2026’ 참가 ‘아이온 에보’, ‘아이온 GT’ 등 주요 제품 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 5월부터 9월까지 영국 3개 지역에서 순차 개최되는 유럽 대표 전기차 전시회 ‘에브리싱 일렉트릭 UK 2026’의 ‘헤드라인 스폰서(대표 후원사)’로 참가한다고 4일 밝혔다.

전시회는 ▷5월 8일~9일 영국 노스요크셔주의 ‘그레이트 요크셔 이벤트 센터’에서 열리는 ‘노스’ ▷6월 12일~13일 글로스터셔주의 ‘첼트넘 레이스코스’에서 개최되는 ‘웨스트’ ▷9월 11일부터 12일까지 런던의 ‘트위크넘 스타디움’에서 열리는 ‘그레이트 런던’ 등 총 3개 지역에서 순차적으로 진행된다.

특히, 전시회는 산업 관계자와 일반 관람객을 아우르는 이원화 방식으로 운영된다. 첫째 날은 산업 관계자를 중심으로 한 ‘B2B Day’로 전기차 시장 도입 전략과 클린테크 트렌드를 공유하고 협업 기회를 모색한다. 둘째 날은 일반 관람객 대상 체험형 프로그램이 진행될 예정이다.

한국타이어는 전시 기간 브랜드 부스를 통해 ▷퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보’ ▷프리미엄 투어링 타이어 ‘아이온 GT’ ▷올웨더 타이어 ‘아이온 플렉스클라이밋’ 등 ‘아이온’의 주요 제품을 선보인다. 또한, 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’에 독점 공급하는 ‘아이온’ 브랜드의 기술력을 강조할 계획이다.

이 외에도 현장에서는 야외 부스를 중심으로 다양한 브랜드 경험을 선보일 예정이다. 전기차 및 클린테크 산업을 주제로 한 전문가 패널 토크 및 인사이트 세션 프로그램을 후원하고, 현장 내 브랜드 노출 및 영상 콘텐츠를 운영한다.

한편, ‘에브리싱 일렉트릭’은 영국 전기차 전문 매체 ‘풀리 차지드’가 주최하는 전시회로, 전기차 및 클린테크 산업의 최신 기술과 시장 동향을 공유하는 대표 플랫폼이다.

한국타이어는 지난 2024년 공식 후원, 2025년 1개 지역 헤드라인 스폰서, 올해는 3개 지역으로 참가 확대하며 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’의 유럽 시장 내 브랜드 경쟁력을 제고하겠다는 구상이다.