5월 가정의 달 맞아 다채로운 행사 진행 “르르르 캐릭터 온·오프라인 활동 강화“ “캐릭터 IP로서 입지 다질 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차는 5월 가정의 달을 맞아 지난 2일과 3일에 이어 오는 5일과 16일, 23일에 여의도 한강공원 멀티프라자에서 서울시 공공행사와 연계한 ‘르르르 X 책읽는 한강공원, 르르르의 시티뚜어’ 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

‘르르르’는 현대차가 젊은 세대와의 소통을 위해 지난 2019년 론칭한 SNS(소셜네트워크서비스) 기반 마케팅 채널이다. 2024년 캐릭터 리뉴얼 이후 주인공인 르르르가 ‘차 회사는 다니지만 차가 없는 뚜벅이’ 콘셉트로 소셜미디어에서 소통을 이어오고 있다.

현대차는 행사 기간 6M 높이의 대형 르르르 에어벌룬 전시를 비롯해 ▷르르르의 잠 퍼자기 대회 출전(5월 2일) ▷서울시 마스코트 해치 캐릭터와 콜라보 리딩존(캠핑 의자존) 운영(5월 16·23일) ▷SNS 팔로우 및 포토 인증 이벤트 등을 진행하고 방문객들에게 팝콘, 부채 등의 경품을 제공한다.

아울러 용인 에버랜드 스피드웨이에서는 오는 9일과 10일 ‘르르르 X 현대 N 페스티벌, N페스뚜벅’ 행사를 진행할 예정이다.

현대차가 2019년에 창설한 모터스포츠 리그인 ‘현대 N 페스티벌’과 컬래버로 진행되는 이번 이벤트는 ▷대형 LED 전광판을 활용한 르르르 영상 송출 ▷대형 르르르 에어벌룬 전시 ▷다양한 이벤트를 체험할 수 있는 르르르 부스 운영 등으로 진행된다.

뿐만 아니라 행사장 곳곳을 다니는 르르르 인형과 함께 사진을 찍고 SNS에 인증하면 기념품을 제공하는 포토 이벤트와 르르르 캐릭터 상품을 판매하는 굿즈 스토어도 열린다.

현대차 관계자는 “올해부터 르르르의 온·오프라인 활동을 강화해 브랜드 경험을 제고할 계획이다”며 “캐릭터 IP로서 입지를 다지기 위해 올해 커뮤니티 및 지역 축제로 접점을 확대하는 등 르르르를 통해 현대차가 고객들에게 친근하게 다가설 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 현대차의 르르르는 ▷대중교통 이용 과정에서 애환을 담아낸 자체 콘텐츠 ‘지하철 호선쏭 시리즈’ ▷쾌적한 대중교통 환경 캠페인을 선도하는 ‘르르르 X 오마이걸 효정 빌런퇴치쏭’ 등 젊은 세대 뚜벅이들이 공감할 내용을 유쾌한 콘텐츠로 풀어내며 젊은 세대와 소통하고, 다양한 활동을 전개하고 있다.