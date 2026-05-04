기내식에 ‘나눔메뉴’ 로고 적용 메뉴 판매 시 1식당 1000원 기부금 적립 “사회적 가치 창출 지속 동참”

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어서울이 정호영 셰프와 손잡고 ESG(환경·사회·지배구조) 기반 사회공헌활동 ‘나눔 프로젝트’를 진행한다.

에어서울은 고객이 항공 여행 과정에서 자연스럽게 기부에 참여할 수 있도록 기획된 ‘나눔 프로젝트’를 진행한다고 4일 밝혔다. 이번 프로젝트는 항공 이용 경험을 단순한 이동을 넘어 사회적 가치창출로 확장하는 데 초점을 맞췄다는 게 회사 측의 설명이다.

‘나눔 프로젝트’는 에어서울은 정호영 셰프와 협업한 기내식에 ‘나눔메뉴’ 로고를 적용하고, 해당 메뉴가 판매될 때마다 1식당 1000원이 기부금으로 적립하는 방식으로 진행된다.

적립된 기부금은 오는 10월 16일 세계 식량의 날을 기준으로 지역사회 복지기관에 전달될 예정이며, 기부금은 결식아동과 위기가정 아동을 위한 식사지원을 비롯해 의료 및 교육 지원 사업에 활용된다.

에어서울 관계자는 “하늘길을 넘어 사람과 사람 사이의 온기를 이어가는 사회 공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”며 “고객이 일상적인 소비를 통해 자연스럽게 사회적 가치 창출에 동참할 수 있는 기회를 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 에어서울과 정호영 셰프는 지난 2024년 청소년 약 50명에게 직접 조리한 식사를 제공하는 ‘따뜻한 한 끼로 전하는 행복’ 프로젝트를 진행한 바 있다. 아울러 2025년에는 청소년 대상 특별 강연 프로그램 ‘드림토크’를 운영하는 등 지속적인 나눔 활동을 이어왔다.