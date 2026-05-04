SNS 등 대응 온라인 감시단 대폭 늘려

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 불법금융광고 시민감시단을 총 274명 규모로 구성해 11월까지 7개월간 운영한다고 4일 밝혔다.

올해는 사회관계망서비스(SNS)·인터넷 커뮤니티 등 온라인으로 옮겨간 신종 불법금융광고에 대한 대응 역량을 강화하기 위해 온라인 감시단을 종전 55명에서 156명으로 확대했다.

전단지·명함형 광고 등 오프라인 광고 감시단은 118명이다.

시민감시단은 일상생활에서 접하는 불법금융광고를 제보하고 금감원은 이를 검증해 방송미디어통신심의위원회·과학기술정보통신부 등 관련기관에 차단을 의뢰한다.

금감원은 인공지능(AI) 기반 불법금융광고 감시시스템과 시민감시단, 불법금융 파파라치 제도를 연계해 시민의 눈과 기술이 결합된 입체적 감시체계를 완성해 불법금융으로부터 금융소비자를 보호하는 데 최선을 다하겠다는 방침이다.

앞서 금융감독원과 금융투자협회는 금융투자회사 광고 제도 개선을 위한 공동 TF(태스크포스)를 출범하고 첫 회의를 개최했다. 최근 개인투자자 자금 유입이 확대되며 광고 경쟁이 과열되는 과정에서 투자 위험 고지 미흡, 허위·과장 표현 등 문제가 일부 확인됐다는 설명이다.

불법금융광고에 대한 온라인 신고는 금감원 홈페이지 내 ‘사이버불법금융행위제보’에서 할 수 있다.