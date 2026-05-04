기내 안전벨트 사용법 등 소개 어린이날 맞아 5월 2~3일 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어부산은 진에어, 에어서울 객실 승무원과 함께 어린이들을 대상으로 항공 안전 체험 프로그램을 진행했다고 4일 밝혔다

이번 체험 프로그램은 지난 2~3일 이틀간 한국마사회 주관으로 ‘렛츠런파크 부산경남’에서 열린 어린이날 행사에서 진행됐다.

이날 3사 객실승무원들은 ▷기내 안전벨트 사용법 ▷구명복 착용법 ▷비상탈출 요령 등을 어린이들의 눈높이에 맞춰 소개하며 항공 안전에 대한 이해도를 높였다. 아울러 어린이들이 객실승무원 유니폼을 직접 착용해 볼 수 있도록 체험 부스도 함께 운영했다.

에어부산 관계자는 “어린이날을 맞아 어린이들이 객실승무원 직업 체험은 물론 항공 안전 수칙을 자연스레 익히고, 보다 즐겁게 경험할 수 있도록 이번 프로그램을 준비했다”며 “앞으로도 미래 세대 어린이들의 안전하고 행복한 여행길에 든든한 동반자로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.