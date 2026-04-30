한 달간 82건 상담·접수, 36명에게 151건 서비스 연계…주거 개선·방문진료 등 맞춤형 지원 5월부터 동주민센터 현장 인력 확충…초기 상담과 민원 응대 더 촘촘히

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)는 의료·요양·돌봄을 하나로 연결하는 통합돌봄 사업 시행 한 달을 맞아 지역사회 중심의 돌봄 체계가 현장에서 자리를 잡아가고 있다고 밝혔다.

통합돌봄은 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 보건의료, 건강관리, 요양, 일상생활, 주거 지원을 맞춤형으로 연계하는 사업이다. 구는 지난 3월 27일 지역돌봄 통합지원법 시행에 맞춰 본사업을 시작했고, 앞서 9개 민간 전문 기관과 협약을 맺어 의료와 돌봄을 잇는 현장 기반을 마련했다.

사업 시행 이후 약 한 달 동안 동주민센터 복지플래너와 돌봄매니저를 중심으로 82건의 상담·접수가 이뤄졌다. 4월 통합지원회의에서는 36명에게 151건의 서비스를 연계했다. 퇴원환자 지역사회 연계, 방문진료 지원, 다제약물 관리, 방문운동 지원 등 구 특화사업도 함께 추진되면서 그동안 따로 제공되던 서비스가 대상자 상황에 맞춰 하나의 흐름으로 이어지고 있다. 동대문구는 시범사업 단계부터 보건의료·건강·요양·돌봄·주거복지 분야를 묶어 전달체계를 점검해 왔다.

장안1동에 사는 한 어르신 사례는 통합돌봄의 필요성을 보여준다. 이 어르신은 바퀴벌레가 나오는 열악한 주거환경에서 인지 저하와 치매 증상을 겪고 있었지만, 스스로 필요한 서비스를 찾기 어려운 상황이었다. 통합돌봄 연계 이후 ‘우리동네돌봄단’이 정기적으로 방문해 주거환경을 살폈고, 돌봄SOS 주거편의 서비스를 통해 방역 작업도 진행했다. 이후 노인장기요양 4등급 판정을 받아 재가서비스 이용이 가능해졌고, 동주민센터 안내로 치매안심센터 방문 검사까지 마쳤다. 여러 지원이 이어지면서 어르신은 이전보다 의사소통이 원활해지고 고립감도 줄어드는 변화를 보였다고 구는 설명했다.

동대문구는 통합돌봄을 단순한 서비스 연결이 아니라 주민의 생활 전반을 살피는 현장형 복지로 보고 있다. 병원 퇴원 뒤 집에서 돌봄 공백을 겪는 주민, 여러 약을 복용하지만 관리가 어려운 어르신, 주거환경이 나빠 건강까지 위협받는 가구를 조기에 찾아 필요한 기관과 곧바로 연결하는 것이 핵심이다. 이를 위해 동주민센터, 보건소, 치매안심센터, 장기요양기관, 민간 복지기관이 함께 대상자별 지원 방안을 논의하는 체계를 강화하고 있다.

구는 사업 초기 업무 공백을 줄이고 주민 상담을 더 촘촘히 하기 위해 5월부터 6월까지 2개월 동안 통합돌봄 상담과 민원 응대를 지원할 기간제 근로자를 모집·배치할 계획이다. 현장 인력을 보강해 동주민센터 상담 창구의 대응 속도를 높이고, 필요한 주민이 제때 서비스를 안내받을 수 있도록 하겠다는 취지다.

김기현 부구청장은 “통합돌봄의 목표는 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 건강하고 안정적으로 생활할 수 있도록 의료·복지·돌봄 서비스를 함께 연결하는 것”이라며 “현장에서 확인된 필요를 바탕으로 실행 방안을 계속 보완해 사각지대 주민의 일상 회복을 돕겠다”고 말했다.