3쿠션 조명우 허정한 송윤도 선발

[헤럴드경제=조용직 기자] 16년 만에 부활한 당구 국가대표 선발전이 치러져 2030 도하 아시안게임을 향한 대한민국 당구 대표팀 구성이 완료됐다.

대한당구연맹은 29일 서울 잠실 DN콜로세움에서 열린 ‘2026 대한민국 당구 국가대표 선발전 파이널 라운드’를 끝으로 2026년 대한민국 당구 국가대표 최종 명단을 확정했다.이로써 캐롬3쿠션, 포켓9볼, 스누커, 잉글리시빌리어드 4개 종목 대표팀 구성이 마무리됐다.

캐롬3쿠션 남자부에서는 조명우를 비롯해 허정한(경남당구연맹), 송윤도(홍성고등학교부설방송통신고등학교)가 선발됐고, 여자부에서는 허채원(서울당구연맹), 김하은(남양주당구연맹), 최다영(충북당구연맹)이 이름을 올렸다.

포켓9볼 남자부에서는 이대규(서울시청), 황용(전남당구연맹), 고태영(경북체육회)이 선발됐으며, 여자부에서는 서서아(인천광역시체육회), 이하린(경북당구연맹), 임윤미(서울시청)가 대표팀에 합류했다.

스누커에서는 이대규, 이근재(부산광역시체육회), 백민후(경북체육회)가 선발됐고, 잉글리시빌리어드에서는 황철호(전북당구연맹), 백민후, 이근재가 국가대표가 됐다. 백민후와 이근재는 두 종목에서 모두 태극마크를 달았다.

조명우는 “국가대표로 선발된 만큼 대한민국을 대표한다는 책임감을 가지고 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 서서아는 “작년 세계선수권 우승의 흐름을 이어 더 좋은 모습과 결과로 찾아뵙겠다”고 각오를 전했다.

서수길 회장은 “이번 국가대표 선발전은 대한민국 당구가 2030 도하 아시안게임을 향해 나아가기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로 국가대표 선수들이 국제무대에서 경쟁력을 발휘하도록 체계를 단계적으로 정비해 나가겠다”고 밝혔다.