로펌 역사상 최대 규모 합병 국내 변호사 수 기준 6위 대형 로펌 탄생

[헤럴드경제=안세연 기자] 합병을 추진하고 있는 법무법인 대륙아주와 린이 합병추진위원회를 출범했다.

이규철 대륙아주 대표변호사와 임진석 린 대표변호사는 29일 서울 강남구 대륙아주 대회의실에서 양측 파트너 변호사와 언론인 등 50여명이 참석한 가운데 합병을 위한 업무협약식을 개최했다.

양측은 합병추진위를 구성하는데 합의했다. 합병추진위는 합병 진행을 위한 협의 기구다.

이날부터 물리적 합병이 이뤄지는 합병등기 때까지 활동하면서 합병 방식과 의사결정기구, 합병법인 명칭 등 중요 사항에 관해 협의할 예정이다. 위원회는 대등 통합 원칙에 따라 총괄대표 한명씩과 동수의 위원으로 구성된다. 의사결정은 만장일치 방식으로 결정된다.

합병이 성사되면 국내 로펌 역사상 최대 규모의 합병으로 기록될 전망이다. 국내 변호사 수 기준 6위, 매출액 기준 8위인 대형 로펌이 탄생하게 된다.

두 로펌의 한국 변호사 숫자는 현재 393명(대륙아주 260명, 린 133명)이다. 2025년 기준 매출액 합계는 1437억 원(대륙아주 1027억원, 린 410억원)에 이른다.

법조계에선 대륙아주의 송무·자문·신산업 분야 역량과 린의 자문 역량이 시너지를 낼 수 있다는 관측이 나온다.

이규철 대륙아주 대표변호사는 “이번 통합은 단순한 외형 확대를 넘어, 급변하는 산업 구조와 글로벌 환경에 대응할 수 있는 새로운 형태의 종합 로펌 모델을 구축하기 위한 전략적 결정”이라고 밝혔다.

임진석 린 대표변호사는 “양 법인에 내재된 혁신 DNA를 기반으로 전문성과 조직 역량을 결합해 국내외 고객에게 보다 고도화된 법률서비스를 제공하는 한편, 시장을 선도하는 로펌으로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.