[헤럴드경제=최원혁 기자] 아프리카 짐바브웨 인근에 있는 한 호텔에 악어가 나타나 직원과 투숙객들을 놀라게 하는 일이 벌어졌다.

24일(현지시각) ABC뉴스, 데일리메일 등 외신들에 따르면 아프리카 짐바브웨 인근에 있는 한 호텔에 길이 약 3.6m에 달하는 나일악어 한 마리가 포착됐다.

나일악어는 아프리카의 최상위 포식 동물로 사실상 모든 포유류를 잡아먹는 공격적인 종이라 가장 위험한 악어로 분류된다. 사람도 종종 해치는 것으로 알려진 대표적인 ‘식인 악어’이기도 하다.

공개된 영상에서 악어는 호텔 내부로 들어와 리셉션과 라운지를 지나 주방 구역까지 이동했다. 이 악어는 인근 잠베지강에서 호텔로 들어온 것으로 추정됐다.

당시 호텔에 머물고 있던 한 투숙객은 “웨이터들에 따르면 악어는 마치 손님인 양 당당하게 걸어 들어왔다”고 했다.

다행히 이번 사건으로 인한 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌다. 호텔 직원들은 즉시 투숙객들의 접근을 통제하고 짐바브웨 국립공원·야생동물 관리청(ZimParks)에 신고했다. 이후 출동한 야생동물 관리 인력은 밧줄과 천 등을 이용해 악어를 제압한 뒤 안전하게 포획해 밖으로 옮겼다.

관리 당국은 “악어가 서식 범위 내에서 자연스럽게 이동하며 육지로 올라올 수 있다”며 “해당 지역은 야생과의 공존이 이뤄지는 보호 구역 내에 자리 잡고 있어 비슷한 상황에 대응할 수 있도록 직원들이 충분히 훈련돼 있다”고 밝혔다.