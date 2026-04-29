한은 ‘1분기 외환거래 동향’ 발표 1026억달러…전분기比 21.3% 늘어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난 1분기 외국인 투자자들의 국내 증권투자가 늘고 원/달러 환율 변동성도 커지면서 하루 평균 외환거래액이 역대 최대치를 경신했다.

한국은행이 29일 발표한 ‘1분기 외국환은행의 외환거래 동향’에 따르면 이 기간 하루 평균 외환거래액(현물환·외환파생상품 거래)은 1026억5000만달러로 집계됐다. 직전 최대였던 작년 4분기(846억2000만달러)보다 21.3％ 늘며 2008년 통계 개편 이후 분기 최대 기록을 경신했다.

한은은 “외국인의 국내 증권투자 매매액이 늘어나고 원/달러 환율 변동성 확대에 따른 환 헤지(위험 분산) 수요도 증가하면서 외환거래가 늘었다”며 “일반적으로 외환거래는 4분기 연말 북클로징(결산) 영향으로 축소됐다가 1분기에 다시 늘어나는 경향을 보인다. 계절적 요인도 작용했다”고 말했다.

상품별로는 일평균 현물환 거래 규모가 423억9000만달러로 작년 4분기보다 26.2％ 커졌고, 외환파생상품 거래 규모도 602억7000만달러로 18.1％ 늘었다.

은행별로는 국내은행의 외환거래 규모가 462억달러로 전 분기보다 14.0％ 증가했고, 외국은행 지점의 외환거래 규모(564억5000만달러)는 28.0％ 늘었다.