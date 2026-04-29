[헤럴드경제=조용직 기자] 덕신EPC(회장 김명환)가 주최하고 KPGA(회장 김원섭)가 주관하는 ‘제10회 덕신 EPC배 전국 주니어 챔피언십’이 지난 4월 27일부터 28일까지 양일간 충북 충주에 위치한 킹스데일 골프클럽 레이크, 힐코스에서 펼쳐졌다.

이번 대회에는 전국 5~6학년 남, 여 초등학생 100명이 참가했다. 남자부에서는 8오버파 152타를 기록한 김진호(하귀일초6)가 동타인 하승현(나원초6)을 연장에서 꺾고 우승했다. 여자부에서는 손채린(청목초6)이 4오버파 148타를 기록하며 정상에 올랐다.

우승자에게는 덕신EPC 골프장학생 자격과 최대 1년간 총 1200만원의 장학금이 수여됐다. 또 입상자 전원에게 상장과 함께 장학금이 지급됐다.

김명환 덕신EPC 회장은 “지난 10년 동안 덕신EPC 전국 주니어 챔피언십을 사랑해주신 선수와 가족, 관계자 여러분께 감사드린다”며 “앞으로의 10년은 더 큰 꿈을 향해 대한민국을 대표하는 주니어 골프대회로 성장시키겠다”고 밝혔다.