폐기물 유형별 처리 방법 업무 GPT 만들어 확인

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양제철소(소장 고재윤)가 제철소 내 폐기물 처리 업무의 효율성을 높이기 위해 AI(인공지능)를 활용한 통합 안내 시스템인 ‘폐기물 GPT’를 개발해 운영에 돌입했다.

포스코는 업무 효율성 증대를 위해 지난 2023년 사내 생성형 AI 플랫폼 P-GPT를 도입해 다양한 업무 분야에 AI를 활용해 오고 있다.

포스코는 생성형 AI 경진대회를 정기적으로 개최해 ▷조업 ▷품질 ▷안전 등의 분야에서 아이디어를 지속 발굴해 업무 효율을 개선해 나가고 있는 가운데 이번에 개발된 폐기물 GPT 역시 앞서 진행된 생성형 AI 경진대회에서 아이디어를 얻었다.

광양제철소가 첫 개발한 폐기물 GPT는 제철소에서 발생하는 다양한 폐기물에 대해 적정한 처리 방법과 담당 부서를 안내하도록 개발했다.

기존에는 폐기물 종류별로 폐기 방법, 주관 부서가 달라 담당자 및 처리 방법 확인에 시간이 다소 소요되고, 일부 폐기물은 반납하면 처리비용 절감이나 재활용이 가능함에도 단순 폐기해 불필요한 처리비용이 추가로 발생하는 사례가 있었다.

폐기물 GPT는 이러한 문제를 근본적으로 개선하기 위해 광양제철소가 실시한 ‘생성형 AI경진대회’에서 제안된 아이디어를 바탕으로 개발됐다.

유가성 여부(고철, 알루미늄 등 재활용과 매각이 가능한 폐기물) 등 종류별 최적의 처리 방법을 안내해 자원 순환 체계를 강화하고, 폐기물 관리법 시행규칙과 사내 기준을 추가 설명토록 해 적정한 폐기물 처리가 가능하게 했다.

아울러 폐기물 처리 문의 절차가 간소화되어 현장 업무 효율이 대폭 향상될 뿐만 아니라 모바일에서도 ‘폐기물 GPT’ 사용이 가능해 신속한 업무 처리가 가능할 전망이다.

제철소 관계자는 “폐기물 관리법 준수를 통해 법적 리스크를 선제적으로 예방하고 처리비용 절감 등 경제적 효율성도 제고할 것으로 기대된다”고 말했다.