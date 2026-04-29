[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 기관경영의 효율성 제고 및 경마사업의 공정성 강화 등을 위한 내부통제위원회를 개최했다고 29일 밝혔다.

이날 회의에는 우희종 회장을 비롯해 임원진 및 주요 실·처장 등이 참석, 전사적 내부통제 강화 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

마사회는 올해부터 AI를 활용한 리스크 어드바이저 시스템을 신규 구축해 현업부서가 사업계획 단계에서부터 잠재 리스크를 사전에 식별하고 통제할 수 있는 지능형 내부통제 환경을 조성할 예정이다. 또한 리스크 위험평가 척도를 기존 3단계에서 5단계로 확대해 고위험 영역에 대한 집중 관리를 강화하고, ISO37001·37301(부패방지·준법경영) 인증 갱신 심사도 추진할 계획이라고 밝혔다.

마사회 우희종 회장은 “내부통제는 기관 운영의 효율성과 공공기관으로서의 신뢰도를 높이는 데 중요한 역할을 한다”고 강조하며 “앞으로도 내부통제 체계가 조직 전반에 실질적으로 작동할 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.