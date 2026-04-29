현존 최고 장거리 미사일 ‘미티어’ 국산화 추진 ADD와 국내 최초 고체 연료 기반 추진체 개발 “핵심 원료 산화제 국내 유일 생산 역량 갖춰”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화에어로스페이스가 현존하는 가장 효율적인 미사일 추진 기술로 꼽히는 ‘덕티드 램제트(Ducted Ramjet) 추진기관’ 국산화에 나선다. 올해 안에 이를 적용한 시험 비행도 진행할 예정이다.

한화에어로스페이스는 지난 22년간 쌓은 기술과 제조 역량을 통해 국산 전투기 KF-21에 덕티드 램제트 국산화를 탑재하는 방안까지 추진한다는 계획이다.

한화에어로스페이스는 29일 서울 중구 한화빌딩에서 ‘한화 테크 아카데미 2026’ 행사를 열고 이같이 밝혔다. 덕티드 램제트란 긴 시간 동안 고속으로 날아가는 미사일의 추진 동력을 얻기 위한 기술의 일종이다. 비행 중에 유입된 공기로 고체 연료를 연소시켜 추진력을 얻는 방식이다.

조정태 PGM 연구소 추진탄약 1팀장은 “액체 연료 대신 고체 연료를 사용하기 때문에 구조적으로 단순하며, 외부 공기를 사용하기 때문에 절감된 공간만큼 더 많은 연료를 탑재할 수 있다”며 “기술적으로 장점만 살린 차세대 추진기관”이라고 강조했다.

덕티드 램제트는 세계 최고 성능의 장거리 미사일로 평가되는 유럽 방산 기업 MBDA의 ‘미티어’에 적용된 기술이기도 하다. 한화에어로스페이스는 이를 국산화해 궁극적으로 국산 전투기 KF-21에 탑재한다는 계획이다.

조복기 한화에어로스페이스 정밀유도탄약(PGM) 연구소 체계종합1팀 책임은 “국내에서 아직 전력화된 사례가 없으나 한화에어로스페이스는 다양한 연구개발 과제를 통해 관련 기술을 지속적으로 축적하고 있다”고 말했다.

이어 “국방과학연구소(ADD)와 함께 덕티드 램제트 추진기관이 적용된 국내 최초의 항공무장을 개발하고 있으며 올해 시험 비행을 계회하고 있다”며 “영하 55도의 극한 한경과 마하 3 이상의 초음속에서 발생하는 열과 진동을 극복하는 국산 추진 기술의 신뢰성을 최종 검증할 것”이라고 강조했다.

해당 사업에서 한화에어로스페이스는 추진체 엔진과 구동장치 개발을 담당하며, 한화그룹 방산 계열사인 한화시스템도 참여해 탐색기와 레이더 제어기를 개발한다.

한화에어로스페이스는 덕티드 램제트 관련 기술을 비롯, 제조 기반도 이미 갖추고 있다고 강조했다. 조 책임은 “덕티드 램제트의 핵심 구성품인 가스발생기와 유량조절장치는 약 10년 전부터 개발을 진행해왔으며 현재 고속 비행 시험체, 공기흡입식 추진 시험체, 다연장 로켓, 초음속 표적기 등에 적용되고 있다”고 설명했다.

조정태 팀장은 “고체 추진체 핵심 원료인 산화제는 국내에서 유일하게 한화에어로스페이스가 생산하고 있으며, 가스발생기와 부스터 제작을 위한 전 공정을 수행할 수 있다”며 “작동 신뢰성을 확보하기 위한 전환 장치와 포트 커버 개방용 화약식 파이로 장치도 국내에서 독자적으로 제작이 가능하다”고 밝혔다.

이어 “전체 미사일 성능을 좌우하는 고체 추진기관 개발의 핵심은 제조 기술에 있으며, 대전 사업장에는 추진기관 시험 설비를 비롯해 원료 준비, 추진체 혼합·충전, 비파괴 검사, 성능 시험 등 전 공정을 수행할 수 있는 설비가 단일 사업장 내에 구축돼 있다”며 “장거리 공대공 유도탄의 성공적인 개발을 위한 핵심 설루션을 제공할 수 있다”고 말했다.

한화에어로스페이스는 2005년부터 22년 동안 추진제, 가스발생기, 연소기 등 국방과학연구소 주관 연구를 수행해왔다. 회사 측은 KF-21 등 국산 전투기에 국내 기술로 개발한 항공무장을 탑재해 패키지 형태로 제안하면 글로벌 전투기 시장에서 수출 경쟁력도 강화할 수 있을 것으로 봤다.

아울러 한화에어로스페이스는 정밀유도포탄, 탄도수정신관 등 첨단 포탄 기술도 개발 중이다. 정밀유도포탄은 소량의 탄약으로 적의 핵심 시설을 정밀 타격할 수 있는 지능형 포탄이다.

탄도수정신관은 위치추적장치(GPS)를 기반으로 비행 도중 궤적을 수정해 포탄의 명중률을 높여주는 기술이다. 두 기술 모두 적군의 재밍(전파교란) 신호에 대응하기 위해 국내 기술로 개발된 첨단 항재밍 기능이 적용된다.