캐나다 차세대 잠수함 사업 협약 체결

[헤럴드경제=고은결 기자] 코오롱그룹의 첨단 복합소재 솔루션 기업 코오롱스페이스웍스가 한화오션, 캐나다 현지 기업 스파텍(Spartec)과 손잡고 북미 방산시장 공략에 나선다.

코오롱스페이스웍스는 28일(현지시간) 캐나다 몬트리올에서 열린 ‘CPSP 파트너스 데이’에서 한화오션, 스파텍과 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 경쟁력 강화를 위한 팀 협약(TA)을 체결했다.

코오롱스페이스웍스는 지난 2월에도 한화오션과 함께 사우디아라비아 및 중동 지역의 잠수함 사업분야 공략을 위한 공동 진출 협약을 맺은 바 있다.

코오롱스페이스웍스는 비압력 선체, 소나 음향창, 통합 양강마스트 등 필수 핵심부품의 기술력을 보유하고 있다. 국내에서도 장보고급(KSS-I)을 비롯한 장보고-III(KSS-III) Batch-I(3척) 및 Batch-II(3척) 등 주요 잠수함 사업과 인도네시아 잠수함 사업 등에 참여한 이력을 보유하고 있다.

캐나다 CPSP 사업에서는 캐나다 현지 복합소재 전문기업인 스파텍과의 협력과 독보적인 잠수함 부품 기술력을 통해 북미 시장 확장에 나설 계획이다.

캐나다 온타리오주 에린에 본사를 둔 스파텍은 업력이 40년 이상으로, 자동차·산업·방산 분야 첨단 복합소재 부품 및 구조물 제조 역량을 보유하고 있다.

안상현 코오롱스페이스웍스 대표는 “국내 잠수함 사업을 통해 이미 검증된 코오롱만의 복합소재 기반 핵심 기술력을 글로벌 시장에서도 인정받고 더 나아가 항공·우주 분야까지 협력 범위를 확장해 나갈 계획”이라고 말했다.