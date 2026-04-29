광주경총, 융복합 가전산업 고용 지원

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주경영자총협회는 ‘융복합 가전산업 고용 안착 활성화 지원사업’을 추진한다.

지역 소재 융복합 가전산업 및 전후방 연관 기업과 만 15~59세(청년 및 중장년) 구직자를 대상으로 공공 고용망 연계부터 채용, 현장 적응, 장기근속까지 전 주기를 지원한다.

신규 입사자 1인당 최대 400만원의 지원금을 주는데, 이 중 300만원은 기업에 신규 채용 인건비(월 50만 원씩 최대 6개월)로 100만원은 6개월간 고용을 유지한 근로자에게 근속 축하금 형태로 지급한다.

중소기업 제조 현장의 핵심 기술 단절을 막기 위해 사내 직무 교육을 전담하는 숙련 재직자(사수)와 신규 입사자(부사수)를 1대 1로 매칭하는 멘토링 시스템도 도입한다.

신규 입사자가 6개월 근속을 달성하면, 직무 지도를 맡은 재직자에게 60만 원의 고용 안착 성공 인센티브를 일시 지급한다.

구직자가 현장 면접에 참여할 경우 5만 원의 면접비를 지원해 구직 활동의 부담을 덜고, 입사 후 1개월을 만근한 신규 근로자에게는 50만 원의 취업 성공 축하금을 제공한다.