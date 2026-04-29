[헤럴드경제=최원혁 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’로 1000만 배우가 된 박지훈이 가수로 복귀한다.

29일 소속사 YY엔터테인먼트는 박지훈이 이날 오후 6시 첫 번째 싱글앨범 ‘리플렉트(RE:FLECT)’를 내놓는다고 밝혔다.

‘리플렉트’는 박지훈이 지난 2023년 4월 일곱 번째 미니앨범 ‘블랭크 오어 블랙(Blank or Black)’ 이후 3년 만에 선보이는 신보다.

소속사는 “이번 앨범을 통해 그동안 차분히 쌓아온 음악적 고민과 아티스트로서의 한층 성숙해진 면모를 가감 없이 보여줄 예정”이라고 했다.

‘리플렉트’는 지나온 시간과 그 안에 남아 있는 감정을 다시 마주하며 현재 자신을 비춰보는 과정을 담았다. 일상에 스며든 낯선 감정부터 시간이 지나도 여전히 남아 있는 기억까지 다양한 감정의 결을 박지훈만의 섬세한 감성으로 풀어낸다.

싱글에는 타이틀곡 ‘보디엘스(Bodyelse)’를 비롯해 청량한 사운드의 ‘워터컬러(Watercolor)’와 팝 발라드 ‘아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어(I can‘t hold your hand anymore)’ 등 세 곡이 수록됐다.

박지훈은 지난 2월 개봉한 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 ‘단종’을 맡아 좋은 연기를 보여주며 ‘단종 앓이’ 신드롬을 불러일으켰다. 이 작품은 지난 28일까지 누적관객수 1672만명을 기록해 역대 국내 개봉 영화 흥행 2위에 올랐다.