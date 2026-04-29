진천센터 등 순차 가동…점주 피해 보상 검토

[헤럴드경제=정대한 기자] BGF로지스와 화물연대가 29일 오전 잠정 합의에 이르면서 약 한 달 가까이 이어진 CU 물류 파업이 일단락됐다.

BGF리테일은 이날 합의와 관련해 “지금까지 회사와 가맹점 피해 현황을 면밀히 살피고 현장의 목소리를 청취하겠다”며 “이른 시일 내에 가맹점 지원책을 마련하겠다”고 밝혔다. 물류 정상화에 대해서는 “봉쇄가 풀리면 내부 정비를 거쳐 진천을 중심으로 오늘부터 센터별 가동에 들어간다”며 “이번 주중으로 모든 센터와 공장의 100% 정상화를 위해 노력하겠다”고 설명했다.

화물연대는 운송료 인상과 휴무 확대 등을 요구하며 이달 초부터 물류센터 봉쇄 파업을 벌여왔다. 지난 20일 진주 CU 물류센터 앞 집회 현장에서 화물연대 조합원이 비조합원이 운전하던 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생하면서 사태가 격화됐다. 양측은 지난 23일부터 교섭을 진행해 이날 오전 5시께 잠정 합의에 이르렀으며 오전 11시 합의서에 정식 조인했다.