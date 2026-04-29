5월부터 온·오프라인 한정 판매

현대모비스가 고객 접점을 넓히기 위해 자체 세차용품 브랜드 ‘오로르’와 종합 문구 브랜드 ‘모나미’와의 이색 협업에 나선다.

현대모비스는 5월부터 오로르 인테리어 키트에 모나미 협업 굿즈를 더한 ‘오로르 × 모나미 에디션’(사진)을 온·오프라인 채널에서 한정 판매한다고 29일 밝혔다. 이번 협업은 차량 관리 용품을 단순한 소모품이 아닌 친숙한 라이프스타일 아이템으로 재정의하고, 고객 접점을 넓히기 위한 차별화된 마케팅의 일환이다.

오로르는 현대모비스가 선보인 자체 차량 관리 브랜드로 실용적인 구성과 모던한 디자인이 특징이다. 스페인어로 ‘향기·약속 희망’을 뜻하는 브랜드명에는 우수한 상품성으로 차량에 기분 좋은 향기를 입히고, 소비자에게 신뢰할 수 있는 품질을 보장한다는 철학이 담겨 있다.

현대모비스 관계자는 “협업 파트너로 모나미를 선정한 것은 누구에게나 익숙한 ‘국민 브랜드’와의 만남을 통해 오로르의 브랜드 진입 장벽을 낮추고 대중적인 공감대를 형성하기 위한 결정”이라며 “양사는 검정과 흰색을 활용한 간결한 디자인 감성을 공유하며, ‘내 차에 메모가 필요한 순간’이라는 키 메시지를 통해 차량 관리와 일상의 접점을 자연스럽게 연결했다”고 설명했다. 서재근 기자