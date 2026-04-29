만트럭 코리아 미디어 라운드테이블 “한국 아시아 최대 시장” 신뢰 강조 500㎞ 주행 수소트럭도 생산 시작 전기트럭, 보조금·적재규제 해소필요

“전기트럭 라인업과 한국 출시 준비는 완료됐다. 규제가 완화되고 시장이 무르익으면 진입할 예정이다.”

피터 안데르손 만트럭버스(MAN) 코리아 사장은 지난 28일 서울 용산구 그랜드 하얏트에서 열린 25주년 미디어 라운드테이블에서 이같이 밝혔다.

그는 “보조금 문제는 분명한 장벽 중 하나”라며 “전기트럭에 대한 수요가 있지만 현재 구조에서는 경제성을 맞추기 쉽지 않다”고 지적했다.

특히 규제 부분에 대한 지적이 이어졌다. 안데르손 사장은 “유럽은 총중량을 2톤 추가로 허용하지만 한국은 반영되지 않아, 고객은 화물을 덜 실어야 한다”며 “이는 전기트럭의 경제성을 떨어뜨리는 요인”이라고 말했다.

다만 기술적 준비는 이미 끝났다는 점을 거듭 강조했다. 토마스 헤머리히 만트럭버스SE 세일즈 인터내셔널 총괄 부사장은 “만트럭버스는 지난해 중반부터 완전 전기 트럭 양산을 시작했고 현재 생산 확대 단계에 있다”며 “한국의 인프라가 갖춰지고 고객 수요가 형성되면 즉시 공급 가능한 단계”라고 말했다.

수소트럭 전략도 공개됐다. 헤머리히 부사장은 “모든 고객 사용 사례에 전기트럭이 최적은 아니다”며 “수소트럭은 전기트럭이 적합하지 않은 영역을 보완하기 위해 약 200대 규모로 생산하고 있다”고 설명했다.

그는 이어 “수소트럭은 충전 인프라와 무관하게 운용 가능하고 약 500㎞ 주행이 가능하다”면서도 “사업성이 확보되려면 수소 가격이 1㎏당 약 5달러 수준이 돼야 한다”고 강조했다.

만트럭버스는 한국 시장의 전략적 중요성도 분명히 했다. 헤머리히 부사장은 “한국은 만트럭버스에게 아시아에서 가장 큰 시장”이라며 “아시아의 ‘등대 시장’으로 자리매김하는 것이 목표”라고 말했다.

과거 위기 극복 사례도 언급됐다. 헤머리히 부사장은 “2020년에 시작한 자발적 리콜을 2024년에 약 96% 완료했다”며 “3년 만에 고객 신뢰를 회복하고 시장 점유율을 다시 끌어올린 것은 놀라운 성취”라고 평가했다.

현재 전략의 핵심은 ‘고객’이다. 안데르손 사장은 “고객 가치 극대화 전략인 만 코어 360의 핵심은 고객과의 커뮤니케이션”이라며 “부산에 이어 이천 서비스센터를 추가하고 24시간 콜센터를 직영 전환하는 등 서비스 강화에 나섰다”고 설명했다. 특히 차량 가동 시간 극대화를 위한 고객 지원 프로그램 ‘만 업타임’ 프로그램도 강조했다. 안데르손 사장은 “차량이 서비스센터에 2일 이상 머무르면 보상을 지급하는 제도”라며 “현재까지 단 한 건의 보상 사례도 발생하지 않았다”고 밝혔다.

미래 비전으로는 자율주행과 디지털화를 제시했다. 헤머리히 부사장은 “이미 공장 간 구간에서 자율주행 트럭을 운행하고 있다”며 “향후 25년 동안 트럭은 고도로 디지털화되고 완전 자율주행 영역으로 진입할 것”이라고 내다봤다. 정경수 기자