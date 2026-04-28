해썹인증원과 식품안전관리 강화 협약 위생수준 진단·환경개선·기술지원 협력 백년소상공인 등 식품안심업소 지정 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단이 한국식품안전관리인증원과 손잡고 소상공인 사업장의 식품안전관리 강화를 지원한다. 위생환경 개선부터 식품안심업소 지정, 식품 제조 소공인의 스마트 HACCP 도입까지 지원 범위를 넓히는 방식이다.

소상공인시장진흥공단은 28일 충북 청주 한국식품안전관리인증원 본원에서 한국식품안전관리인증원과 ‘소상공인 식품안전관리 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 소상공인 사업장의 위생 수준을 진단하고 식품 안전 인증 획득을 지원하기 위해 마련됐다. 양 기관은 소상공인의 식품안전관리 역량을 높이기 위한 협력체계를 구축한다.

협약에 따라 양 기관은 소상공인 위생환경 개선비용 지원과 식품안심업소 지정, 식품 제조 소공인 대상 스마트 장비 및 스마트 HACCP 도입 지원, 식품 안전 관련 교육과 컨설팅 등을 함께 추진한다.

소진공은 소상공인 사업장의 위생환경 개선을 위한 비용을 지원하고, 식품 제조 소공인을 대상으로 스마트 HACCP 도입을 연계 지원할 계획이다. 해썹인증원은 식품안심업소 지정과 HACCP 인증을 위한 맞춤형 기술 지도, 전문 교육, 컨설팅을 맡는다.

양 기관은 식품안심업소와 HACCP에 대한 공동 홍보도 추진한다. 식품 안전에 대한 인식을 높이고 우수 소상공인 사례를 확산하기 위한 취지다.

특히 백년소상공인 등 우수 소상공인을 중심으로 식품안심업소 지정을 확대할 계획이다. 소규모 식품제조업체의 HACCP 도입을 위한 기술·교육 지원도 강화해 현장 위생 수준을 높인다는 방침이다.

소진공은 이번 협약을 계기로 식품안전관리 강화를 위한 지원사업을 본격 추진한다. 5월 초부터 대상자 모집을 시작하고, 컨설팅과 사업비 지원을 단계적으로 이어갈 예정이다.

인태연 소진공 이사장은 “식품 안전은 소비자의 신뢰와 직결되는 핵심 요소로 소상공인의 경쟁력과도 밀접하게 연결돼 있다”며 “이번 협약을 통해 현장 중심의 맞춤형 지원을 강화하고, 소상공인이 안심하고 사업을 영위할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.