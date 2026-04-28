‘와인 바꿔치기’ 안성재 식당, 피해고객 초대했다가 거절당했다…“모두 불편한 자리”

[헤럴드경제=김성훈 기자] 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’(이하 ‘모수’) 측이 ‘와인 바꿔치기’ 피해를 본 고객에게 사과와 함께 식사 초대를 했으나 거절당한 것으로 알려졌다. ‘와인 바꿔치기’를 폭로한 피해 고객 A 씨는 24일 온라인 커뮤니티에 폭로 이후 모수 측과 나눈 대화 내용을 추가로 공개했다. A 씨는 지난 21일 모수 측과 3차례 통화했다며, 모수 측으로부터 사과를 받았고, 식사 초대도 받았지만 거절했다고 밝혔다. 그는 “저를 포함한 일행, 서비스를 해주시는 분들 모두 불편한 자리가 될 것이기 때문”이라고 거절 이유를 설명했다. A 씨는 지난 18일 모수에서 식사를 했는데, 담당 소믈리에가 80만원 상당 2000년 빈티지 와인 대신 10만원 더 저렴한 2005년 빈티지 와인을 잘못 서빙하고도 이를 모른 척 넘어가려 했다고 한다. A 씨가 확인을 요청하자 소믈리에는 ‘공부에 도움이 됐으면 좋겠다’며 2000년 빈티지를 맛보게 해주겠다는 황당한 대응