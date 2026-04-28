[헤럴드경제=임세준 기자] 28일 오후 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 한 구직자가 서류를 작성하고 있다. 2026 대한민국 상생 채용박람회는 한국경제인협회와 고용노동부, 삼성·SK·현대자동차·LG 등 국내 주요 15개 그룹 및 170여 개사가 직접 상담을 진행하는 채용상담관을 운영하며 이날부터 이틀간 서울 양재 aT센터에서 진행된다.


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