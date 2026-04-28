[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국의 한 임신부가 비행 도중 기내에서 출산해 화제다.

27일(현지 시각) AP통신 등에 따르면 지난 24일 미 애틀랜타에서 오리건주 포틀랜드 국제공항으로 향하던 델타 항공 여객기에서 만삭의 임신부 애슐리 블레어는 기내에 탑승해 있던 응급구조원들의 도움을 받아 아기를 출산했다.

당시 블레어는 출산 예정일을 약 2주 앞두고 친정어머니 댁으로 향하던 중이었다. 예정일이 꽤 남은 시점이었지만 착륙 30분을 앞두고 진통이 시작됐던 것이다.

마침 비행기에는 응급구조사 2명이 탑승하고 있었다. 이들은 도미니카공화국에서 휴가를 보내고 귀국하던 중이었다고 한다.

기내 방송을 듣고 상황을 파악한 응급구조사들은 블레어 상태를 보고 출산에 필요한 멸균 세트 등을 요청했다. 하지만 기내에 충분한 장비가 없어 인근 승객들을 이동시켜 공간을 확보한 뒤 응급 처치에 들어갔다.

우선 승객들에게서 담요를 받아 깔고, 승무원에게서 탯줄을 묶을 신발 끈을 구했다. 병원에선 탯줄의 혈액 유출과 균 유입을 막기 위해 탯줄 클램프라고 불리는 집게를 배꼽 부분에 채우고 자르는데 이게 없어 신발 끈을 대신 이용하려던 것.

결국 블레어는 체중 약 2.5㎏의 여자아이를 무사히 출산했고 승객 모두가 환호했다. 현재 산모와 아기 모두 건강한 상태인 것으로 알려졌다.