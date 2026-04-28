이대희 대표 취임 1주년 기자간담회 지난해 4조4751억원 벤처펀드 조성 올해 4500억원 지역성장펀드 5개 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국벤처투자가 정책자금 출자기관을 넘어 민간 자금과 글로벌 시장, 지역 투자 기반을 연결하는 ‘벤처투자 플랫폼’으로 역할 확대에 나선다. 모태펀드 20년을 계기로 정부 재정 중심의 벤처투자 공급 기능에서 벗어나 민간 출자자와 해외 네트워크, 비수도권 투자 생태계를 잇는 구조로 판을 바꾸겠다는 구상이다.

한국벤처투자는 28일 서울 영등포구 켄싱턴호텔 여의도에서 이대희 대표 취임 1주년 기자간담회를 열고 이 같은 향후 운용 전략을 밝혔다.

이 대표는 “벤처투자가 아직은 국내에서 한정돼 이뤄지는 경향이 강한데 앞으로는 글로벌 시장을 지향하도록 하겠다”며 “모태펀드라는 인프라를 토대로 국내 벤처·스타트업이 해외에 진출할 수 있도록 적극 돕겠다”고 말했다.

이 대표가 제시한 새 전략의 핵심은 ‘비욘드(Beyond)’와 ‘브릿지(Bridge)’다. 출자에서 성과로, 국내에서 글로벌로, 수도권에서 지역으로, 재정 중심에서 민간 참여 확대로 나아가겠다는 의미다. 한국벤처투자는 앞으로 LP 플랫폼을 통한 자금 유입 기반 확대, 글로벌 진출 기회 연결, 지역 투자 기반 확충을 본격화한다는 계획이다.

이 대표는 “지난 1년이 방향을 정립한 시간이었다면, 앞으로의 1년은 그 방향을 실제 성과로 증명하는 시간”이라며 “자금을 잇고, 시장을 잇고, 지역과 세계를 잇는 벤처투자 플랫폼으로서 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한국벤처투자는 지난해 2조2195억원을 출자해 4조4751억원 규모의 벤처펀드 결성을 이끌었다. 이 가운데 3조995억원이 실제 투자로 이어졌다. 정책자금을 공급하는 기능에 더해 출자 이후 조합 관리와 기업 성장 지원, 투자자와 기업 간 연결 기능을 강화해 투자 성과로 이어지는 구조를 만들겠다는 설명이다.

이 대표는 “지난해 연기금부터 금융기관, 산업자본, 해외자본이 모태펀드를 매개로 벤처투자 시장에 잘 흘러들 수 있도록 노력해 성과를 냈다”고 설명했다.

민간 자금 유입 기반도 확대한다. 한국벤처투자는 지난해 모태펀드와 연기금투자풀을 통해 참여한 무역보험기금의 공동 출자로 ‘LP첫걸음펀드’를 조성했다. 기관투자자의 벤처투자 참여 기반을 넓히기 위한 장치다. 올해는 이를 ‘LP성장펀드’ 체계로 고도화해 기관투자자와 민간 출자자가 보다 안정적으로 벤처투자 시장에 참여할 수 있도록 제도를 정비한다.

대기업 등 산업자본이 벤처시장에 참여할 수 있도록 인센티브 구조도 마련했다. 모태펀드 정책포럼을 정례화하고 벤처투자연구센터를 통해 시장 지표와 데이터를 체계적으로 관리하면서 국회와 정부에 설명할 수 있는 기반도 강화하고 있다.

투자 방향은 딥테크와 국가전략산업 중심으로 재편된다. 한국벤처투자는 차세대 유니콘 프로젝트와 AI·바이오·콘텐츠·딥테크·에너지 등 이른바 ABCDE 분야 투자를 확대해 왔다. 초격차·라이콘·지역·글로벌 기업 대상 IR을 통해 투자자와 기업 간 접점도 넓히고 있다.

글로벌 투자 기반도 커지고 있다. 올해 2월 기준 한국벤처투자가 참여한 글로벌펀드는 84개로 확대됐다. 재외동포를 포함한 한일 출자자로 조성된 제주스타트업펀드와 실리콘밸리 스타트업벤처캠퍼스 개소 등을 통해 국내 벤처·스타트업의 해외 진출 기반도 넓혔다.

이 대표는 “해외에서 한국벤처투자가 벤처캐피털에 집중 투자하는 펀드로서 인지도가 높아져 협력하고자 하는 수요가 많다”며 “이런 인프라를 바탕으로 올해 우리나라 벤처·스타트업이 해외 진출할 수 있도록 적극적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

이 대표는 이어 “벤처·스타트업의 해외 진출을 돕기 위한 기업설명회(IR)를 비롯해 한국 벤처캐피털들이 사우디아라비아, 싱가포르 등의 해외에 진출할 수 있도록 노력한 성과가 올해 말이나 내년 초부터 가시화할 것”이라고 말했다.

비수도권 투자 기반 확충도 주요 과제다. 한국벤처투자는 지난해 4000억원 규모의 지역 모펀드 4개를 조성한 데 이어 올해는 4500억원 규모의 지역성장펀드 5개 조성을 추진한다. 수도권에 집중된 벤처투자 자금을 지역으로 확산시키고, 지역 창업기업의 성장 자금 접근성을 높이겠다는 취지다.

이 대표는 “지금까지 대기업 이전을 통해 지역 경제를 성장시키려는 방법이 주로 활용됐지만 이제는 벤처·스타트업을 성장시키는 게 중요하다”며 “지난해 만든 지역 모펀드는 현재 투자 단계에 들어갔으며, 올해 추가경정예산을 포함해 5곳의 지역에 투자하는 펀드 결성도 준비 중”이라고 설명했다.