AI 그래픽 기술인 ‘ENSS’ 첫 적용 벤치마크 결과서 퀄컴 AP보다 우위

삼성전자가 최신 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) ‘엑시노스 2600’(사진)에 처음으로 인공지능(AI) 기반 그래픽 최적화 기술을 적용했다. 이를 통해 경쟁사 제품보다 일부 핵심 성능 지표에서 우위를 보인 것으로 나타났다.

28일 삼성전자에 따르면 엑시노스 2600에는 AI 기반 그래픽 최적화 기술인 ‘ENSS(Exynos Neural Super Sampling)’가 처음 도입됐다.

엑시노스 2600은 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부가 업계 최초로 최첨단 공정인 게이트올어라운드(GAA) 기반의 2나노로 제조한 모바일 AP다.

이번에 도입한 ENSS는 AI로 저해상도 이미지를 고화질로 재구성해주는 ‘NSS(Neural Super Sampling)’와 프레임을 예측 생성하는 ‘NFG(Neural Frame Generation)’ 기술로 구성된다.

최근 모바일에서 고해상도 화면 처리 시 끊김 없이 정교한 표현에 대한 요구가 높아지자 삼성전자는 독자 기술인 ENSS를 엑시노스 2600에 적용했다.

ENSS는 카메라 전환이 빠르거나 복잡한 장면에서도 선명한 화면을 구현해준다. 고해상도 그래픽을 처리할 때 발생하는 연산 부담도 줄여 그래픽처리장치(GPU)의 성능은 유지하면서 전력 효율은 높여준다.

최근 공개된 테크 유튜버들의 벤치마크 결과를 보면 엑시노스 2600은 일부 핵심 성능 지표에서 퀄컴의 AP보다 더 높은 성능을 보이는 것으로 확인됐다.

3D 그래픽 성능을 측정한 벤치마크 점수인 스틸 노마드 라이트(Steel Nomad Lite) 지표에서 퀄컴 AP 대비 약 15% 높은 성능을 기록했다.

특히 물체에 투과·굴절·반사되는 빛을 추적해 사물을 실감나게 표현하는 기술인 ‘레이 트레이싱(Ray Tracing)’ 성능의 경우 GPU 벤치마크 결과 집계 플랫폼 ‘베이스마크 파워 보드’에서 1위를 기록했다. 부하가 높은 게임 환경에서도 안정적으로 성능을 구현했다는 평가다.

일부 테크 유튜버가 측정한 레이 트레이싱 벤치마크에선 엑시노스 2600이 2064점을 기록했다. 경쟁사와 약 59%의 격차를 보이며 우월한 성능을 입증했다.

삼성전자는 ENSS를 향후 제품 및 소프트웨어 조건에 따라 순차적으로 지원할 예정이다. 아울러 후속작인 엑시노스 2700의 발열관리 성능을 보다 향상시킨다는 계획이다.

삼성전자 관계자는 “기존에는 모바일 AP 위에 D램을 올려놓는 PoP(Package on Package) 구조였지만 엑시노스 2700은 모바일 AP와 D램을 하나의 기판 위에 가로로 나란히 배치하는 구조를 적용할 것”이라고 밝혔다. 박지영 기자