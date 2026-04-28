이준석 “국힘, 민주당 상대할 힘 없어” 조응천 “1기 신도시에 새로운 활력”

[헤럴드경제=정석준 기자] 개혁신당 경기지사 후보로 출마사를 밝힌 조응천 전 의원은 28일 국민의힘 연대 가능성에 대해 “이 선거는 단일화할 이유는 없다”면서도 “다만 저쪽에서 난리치면 들어는 볼 생각”이라고 답했다.

조 전 의원은 이날 국회에서 기자회견 후 기자들과 만나 “제1야당이라는 국민의힘은 지금 비루하다 못해 당내 모습이 졸렬하다고 할 수밖에 없다. 빨리 소멸해 없어지고 저희 같은 대안세력에게 길을 터주지도 않는다”며 이같이 말했다.

이준석 개혁신당 대표는 “당 차원에서 봤을 때 국민의힘은 더 이상 민주당을 맞상대할 힘과 실력이 없다”며 선을 그었다.

조 전 의원은 기자회견에서 “경기 남부 벨트를 대한민국 성장과 혁신의 발판으로 더욱 굳건히 다지고, 그 성과를 경기 북부, 나아가 대한민국 전체가 고루 향유할 수 있도록 해야 한다”며“경기도에는 정치가 아니라 행정이 필요하다. 간판이 아니라 실력과 경험이 중요하다”고 밝혔다.

그는 “이재명에서 김동연으로 이어진 민주당의 경기도 8년. 그 세월 동안 무엇이 달라졌냐”며 “인구는 1300만에서 1400만으로 백만 명이 늘었고, 도정 본예산은 20조에서 40조로 두 배 넘게 팽창했는데, 도민의 삶은 무엇이 얼마나 달라졌냐”고 지적했다.

이어 “막대기라도 후보로 꽂아놓으면 당선된다는 오만의 극치가 아니고서야, 경기도에 연고도 없고, 이 땅에서 진득하게 살아본 적도 없고, 여의도 국회에서 정치싸움에만 골몰했던 인물을 경기지사 후보로 내세우는 막무가내 공천을 감행하지는 않았을 것”이라고 덧붙였다.

국민의힘에 대해서는 “대안이 될 수 없고 이길 수도 없다는 사실은 지금 그 당이 스스로 증명하고 있다”며 “아무리 출마를 권유해도 선뜻 나서는 중진 한 명 없고, 아무리 추가 공모를 해도 경쟁력 있는 후보를 찾지 못해 지금껏 공석으로 남아있지 않냐”고 말했다.

공약에 대해서는 “서울을 떠나 경기도에 새로 뿌리 내린 도민들에게는 더욱 촘촘하고 합리적인 교통망을 구축해 불편함 없는 일상을 보장하고, 분당·일산·평촌·산본·중동, 30만 가구가 동시에 노후화되고 있는 1기 신도시에는 새로운 개발의 활력을 불어넣어야 한다”고 설명했다.