[헤럴드경제=정석준 기자] 6·3 지방선거 울산시장 다자대결에서 김상욱 더불어민주당 후보가 우세하다는 여론조사 결과가 나왔다.

미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 25~26일 울산광역시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면 김 후보 지지율은 40.3%, 김두겸 후보는 28.9%로 집계됐다. 김종훈 후보는 15.4%, 박맹우 후보는 8.9%였다.

김상욱 대 김두겸 대 김종훈 3자 구도에서는 김상욱 42.6%, 김두겸 32.5%, 김종훈 16.9%를 기록했다. 김상욱 대 김두겸 양자 구도에서는 김상욱 55.3%, 김두겸 35.7%였다. 김종훈 대 김두겸 양자 구도에서는 김종훈 47.6%, 김두겸 38.2%로 집계됐다.

울산시장 투표 기준은 후보 능력·경력(24.2%)이 가장 높았고 정책·공약(7.3%), 중앙정부와 협력 능력(14.1%), 청렴성·도덕성(13.9%), 소속 정당(13.0%), 지역 기여도(9.3%), 당선 가능성(3.9%) 순으로 응답했다.

정당 지지도는 민주당 42.5%, 국민의힘 30.6%, 진보당 11.6%, 개혁신당 2.5%, 조국혁신당 1.9% 순이었다.

이번 조사는 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 휴대전화 가상번호(안심번호)를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 진행됐으며, 응답률은 7.0%로 집계됐다. 그 밖의 자세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.