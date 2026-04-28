2173가구·총사업비 1조2129억원 오는 6월 27일 시공사 선정 총회

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨가 서울 양천구 목동신시가지6단지(이하 목동6단지) 조합에 단지명 ‘아크로 목동 리젠시’를 내건 입찰제안서를 27일 제출했다.

앞서 DL이앤씨는 목동6단지 조합이 진행한 시공사 선정 입찰에 단독으로 참여해 우선협상대상자 자격을 얻은 바 있다. DL이앤씨는 교육특구이자 명문 주거지라는 가치를 단지명에 담았다고 설명했다.

입찰제안서에 따르면 단지는 조합원 전 가구가 한강 또는 안양천을 조망하도록 설계됐다. DL이앤씨는 파노라마 리버뷰를 담은 스카이 라운지 특화 시설도 함께 제안했다. 또 DL이앤씨는 세계적인 조경회사 MSP(Martha Schwartz Partners)와 손을 잡고 최고급 리조트급 조경을 누릴 수 있도록 원안 대비 조경면적을 늘렸다.

또 단위세대의 평면 개선을 통해 펜트하우스와 듀플렉스 하우스(복층형 구조와 광폭테라스 적용), 1층 세대에서 누릴 수 있는 전용 가든 및 테라스를 제시했다. 하이엔드 주거단지에 걸맞게 입주민의 프라이빗한 라이프스타일을 제안하는 실내 수영장과 패밀리 스파, 다이닝룸 등도 제안서에 담겼다.

DL이앤씨 관계자는 “목동6단지는 목동에서 유일하게 한강과 안양천을 함께 조망할 수 있는 목동신시가지 내 최고의 입지로 대체 불가능한 상징성과 희소가치를 갖고 있다”며 “DL이앤씨는 독보적 하이엔드 브랜드인 아크로가 가진 모든 역량을 총동원해 이번 제안을 준비했다”고 말했다.

조합은 DL이앤씨의 제안을 검토 한 후 6월27일 시공사 선정 총회를 진행할 예정이다. 목동6단지는 재건축을 통해 지하 2층~지상 최고 49층, 14개 동, 2173가구 규모(조합 원안설계 기준)의 대단지로 재탄생하게 된다. 사업비는 1조2129억원 규모다.