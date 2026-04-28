최근 부동산 시장에서 공사비와 금융비용 상승이 분양가 인상으로 이어지며 수요자들의 부담이 커지고 있는 가운데, 경기 남부권 주거 선호지로 꼽히는 고덕신도시에서 분양가 상한제 적용 단지 ‘고덕신도시 아테라’가 특별공급을 시작으로 청약 일정에 들어갔다.

금호건설이 공급하는 ‘고덕신도시 아테라’는 경기도 평택시 고덕동 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지하 4층, 지상 27층, 6개 동, 전용면적 74㎡·84㎡ 총 630가구 규모로 조성된다. 28일 1순위, 29일 2순위 접수가 진행되며, 당첨자 발표는 5월 7일이다. 정당계약은 6월 28일부터 7월 1일까지 진행된다.

청약은 전국에서 가능하며, 무주택자 및 일정 소득·자산 요건을 충족해야 한다. 일반공급 1순위는 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 월납입금 12회 이상 납부 조건이 필요하다. 계약금은 10%이며, 재당첨 제한 10년, 실거주의무와 전매제한은 각각 3년이 적용된다.

이 단지는 민간참여 공공분양 방식으로 공급되며, 분양가 상한제가 적용된 것이 특징이다. 3.3㎡당 분양가는 약 1,540만원으로, 고덕신도시 아파트 평균 매매가(약 1,777만원) 대비 약 13% 낮은 수준이다. 입주 예정 시점은 2028년 10월이다.

단지는 남향 위주로 배치되며, 지상에 차량이 없는 공원형 구조로 계획됐다. 전용 74㎡ 2개 타입, 전용 84㎡ 3개 타입으로 구성되며, 일부 타입에는 현관 창고, 드레스룸 등 수납공간이 포함된다. 대부분 4Bay 판상형 구조가 적용됐다. 커뮤니티 시설로는 다함께돌봄센터, 작은도서관, 골프연습장, GX룸, 게스트하우스 등이 계획돼 있다.

입지 측면에서는 고덕중앙1로(예정)를 통한 이동이 가능하며, 평택고덕IC와 어연IC를 이용할 수 있다. 지하철 1호선 서정리역 접근이 가능하고, 고덕국제신도시 순환 BRT 노선도 계획돼 있다. 교육시설로는 단지 인근에 유치원과 초·중학교 신설이 예정돼 있으며, 고덕14초등학교와 고덕6중학교는 2029년 개교를 목표로 하고 있다. 국제학교인 애니 라이트 스쿨 캠퍼스도 2030년 개교를 목표로 추진 중이다.

주변에는 댕당산, 근린공원, 함박산 중앙공원 등이 위치해 있으며, 문화·업무·상업시설이 포함된 복합개발과 평택시청 신청사, 문화시설 조성도 계획돼 있다.

견본주택은 평택시 고덕동 일원에 마련됐으며, 입주는 2028년 10월 예정이다.