국적선 공동발주·LNG 협력 본격화…산업 생태계 강화 기술·발주·금융까지 통합…해상 공급망 경쟁력 확보

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 조선과 해운을 하나로 묶는 ‘원팀’ 전략을 본격 가동한다.

해양수산부와 산업통상자원부는 28일 서울 롯데호텔에서 ‘조선-해운 상생발전 전략협의회’ 출범식을 열고 양 산업의 협력 강화를 위한 ‘W.A.V.E.(World-class Alliance for Vessels Production & Ecosystem)’ 전략을 발표했다.

조선과 해운을 단일 산업 전략으로 묶어 글로벌 경쟁력을 강화한다는 방침이다. W.A.V.E 전략은 세계 최고 수준 기술 확보(W), 조선·해운 산업 동맹 강화(A), 국적 선대 확충과 선박 생산 확대(V), 산업 생태계 구축(E)을 의미한다.

이날 출범식에는 해수부·산업부 장관을 비롯해 한국가스공사, 한국조선해양플랜트협회, 한국해운협회 등 유관기관과 HD현대, 한화, 삼성중공업 등 주요 조선사, HMM, 팬오션 등 해운사 관계자 100여 명이 참석했다.

그동안 국내는 세계 수준의 조선 경쟁력과 해운 역량을 보유하고 있음에도 산업 간 연계가 부족하다는 지적을 받아왔다. 특히 중동 정세 등 지정학적 리스크가 커지면서 국내 건조와 국적선 운송을 연결하는 해상 공급망 구축 필요성이 커진 상황이다.

이날 조선·해운 협회는 ‘국적선 공동발주 선언문’을 채택하고 국내 발주 확대에 나서기로 했다. 최근 고려해운과 HMM이 국내 조선소에 컨테이너선을 공동 발주한 사례처럼, 해운사와 조선사의 협력을 확대해 산업 생태계를 강화한다는 계획이다.

또 조선 3사와 한국가스공사, 해운협회는 액화천연가스(LNG) 수송 협력 업무협약(MOU)을 체결하고 에너지 수송 안정성 확보에도 협력하기로 했다.

정부는 자율운항선박 기술 개발에도 속도를 낼 계획이다. 해수부와 산업부는 ‘M.AX(자율운항선박 기술 개발·실증을 위한 민관 협력체, Maritime Autonomous eXperience) 얼라이언스’를 중심으로 6000억 원 규모의 AI 기반 완전자율운항선박 개발 사업을 추진하고, 암모니아·전기추진 선박과 LNG 화물창 국산화 등 미래 선박 기술 확보에도 협력을 강화하기로 했다.

황종우 해수부 장관은 “조선과 해운은 국가 경제와 수출입 물류를 지탱하는 핵심 파트너”라며 “이번 협의회 출범은 양 산업이 민관 원팀으로 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

김정관 산업부 장관도 “수요와 기술, 실증과 제도개선을 함께 추진하는 실행형 협력체계를 본격 가동했다”며 “조선과 해운이 함께 도약하는 계기가 될 것”이라고 했다.