[헤럴드경제=정석준 기자] 안철수 국민의힘 의원은 28일 더불어민주당이 이광재 전 강원지사를 하남갑에 전략공천한 것에 대해 “민주당의 지방선거 도의원, 시의원 후보자들을 데리고 다니며 지역 행사에서 득표 활동을 하더니, 한낱 바람잡이 역할만 하다가 퇴장했다”고 비판했다.

안 의원은 이날 본인 페이스북에서 “민주당 이광재 지역위원장이 성남 분당을 버렸다. 분당 주민께 속 깊은 사과 한마디 없이 짐을 싸서 떠났다”며 이같이 밝혔다.

안 의원은 “불과 며칠 전까지도 이광재 위원장은 본인이 하지도 않았던 분당의 재건축과 교통 현안을 해결하겠다는 현수막을 걸었다”며 “결국은 완전한 공수표의 증거만 남긴 셈”이라고 말했다.

이어 “분당 주민은 민주당 이광재 지역위원장에게 치욕적인 ‘환승공천’을 당한 셈”이라며 “지역에 연고가 있는 사람이 그곳에 살면서 현황을 파악하고 문제를 해결하는 것이 순리인데, 빈 곳을 돌아다니며 찔러보고, 아니면 그냥 지나가는 역으로 생각하는 식”이라고 덧붙였다.

또한, 이재명 대통령이 2022년 6월 재보궐 선거에서 인천 계양에 출마한 것에 대해 “제가 분당에서 겨뤄보자고 누차 밝혔음에도, 무엇이 그렇게 두려웠는지 성남 분당을 버리고 주민들께 환승공천의 굴욕을 안겼다”고 짚었다.

그러면서 “성남과 분당을 씹다가 뱉는 껌으로 여기지 않는 이상, 이런 행태를 어떻게 2년마다 계속 반복한단 말이냐”며 “이광재 하남갑 후보자는 분당에 출마한 지방선거 후보자들 또한 모두 데리고 떠나라”고 주장했다.