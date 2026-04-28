전성수 서초구청장 후보 6.3지방선거 활기 불러일으키기 위해 27일 오후 ‘걸어서 서초 속으로 100km’ 하며 주민과 대화해 좋은 평가 받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]‘출동! 걸어서 서초 속으로 100km’

전성수 서초구청장 후보가 ‘걸어서 서초 속으로 100km’ 대장정을 시작하면서 내건 슬로건이 눈길을 끈다.

현 서초구청장으로 국민의힘 서초구청장 후보로 27일 확정된 전 후보가 6.3지방선거에 새로운 바람을 불러일으키고 있다.

전 후보는 “우면산에서 한강까지, 총신대입구역에서 강남역까지 동서남북 약 8.5km를 걸었는데요.

서초 속을 누비며 주민들께 더 가까이 다가간다“고 말했다.

‘서초 전성시대 2’를 향한 100km의 여정에서 저 전성수를 보신다면 힘찬 응원 보내주시라는 말도 덧붙였다.

전 후보가 서초구 곳곳을 것으면서 구민들과 인사를 나누자 “신박하다”며 웃음을 전했다.

전 후보는 28일 “선거에 활기도 줄 겸 해서 주민과 소통하기 위해 이런 이벤트를 마련했다”며 “하루 9km를 걸었다”고 말했다.

‘서초 전성시대’란 캐치플레이즈를 만들어 주민들과 수시로 걸으며 소통하는 전 후보는 주민들 한 마디 한마디가 많은 가르침과 시사점을 주고 있다고 고마워했다.

서울법대 졸업 후 행정고시에 합격해 서울시 홍보과장, 총무과장, 청와대 선임행정관, 행정안전부 대변인, 인천광역시 행정부시장 등을 역임한 행정전문가인 전성수 후보가 6.3지방선거에서 새로운 바람을 불러일으키고 있다는 평가를 받고 있다.

서초구 한 구민은 “평소 너무 겸손한 전성수 구청장님께서 지방 선거에 새로운 활기를 불어일으키고있는 것같다 좋다”고 반응을 보였다.