24일 자양역 노유나들목에서 육갑문 개폐 및 실전 대응훈련 시간당 100㎜ 이상 집중호우로 한강 수위 12.6m 넘는 상황 가상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구가 24일 자양역 인근 노유나들목 일대에서 육갑문 개폐를 중심으로 한 ‘재난현장 통합지원본부 운영훈련’을 하고, 태풍·집중호우 상황을 가정한 재난 발생 시 현장 지휘체계와 유관기관 협업 대응역량을 집중 점검했다.

특히 이번 훈련은 시간당 100mm 이상의 집중호우로 한강 수위가 범람수위(12.6m)에 근접하는 상황을 가정해 진행됐다.

이에 따라 집중호우 시 한강 물이 도심으로 유입되는 것을 막기 위한 육갑문 폐쇄와 함께 교통통제와 주민 안전 확보 등 실제 상황을 중심으로 대응 절차를 점검했다.

육갑문은 평소 시민들이 한강으로 이동할 때 이용하는 통로이지만, 집중호우로 한강 수위가 상승할 경우 하천수가 도심으로 유입되는 것을 막는 수방시설이다. 수위가 일정 기준을 넘으면 즉시 폐쇄되며, 이 과정에서 보행자와 차량 통행이 제한될 수 있다.

훈련은 ▷초기대응 ▷비상대응·수습복구 ▷훈련 종료(자체평가) 순으로 단계별 진행됐다. 초기대응 단계에서는 재난안전통신망(PS-LTE, Public Safety LTE)을 활용해 유관기관에 상황을 신속히 전파하고, 기관 간 상황 공유 및 대응체계를 점검했다.

비상대응·수습복구 단계에서는 현장 중심의 실전형 대응훈련이 진행됐다. 특히 이번 훈련의 핵심인 육갑문 개폐 훈련을 통해 수문 작동 상태와 대응 절차를 중점 점검했으며, 광진경찰서는 인근 지역 교통통제를 수행해 재난 시 통행 안전 확보 체계를 확인했다.

특히 현장에는 재난현장 통합지원본부를 설치해 상황 대응의 중심 역할을 수행하도록 했다. 통합지원본부는 부구청장이 본부장을 맡아 대응·수습 전반을 총괄 지휘하고, 상황총괄·현장대응·자원지원·대민지원 등 13개 실무반이 참여해 기능별 역할을 수행했다. 이를 통해 현장 문제 해결과 신속한 의사결정 체계를 집중 점검했다.

훈련 종료 후에는 자체평가를 실시해 현장조치 행동매뉴얼의 미비점을 발굴, 향후 개선과제로 반영할 계획이다.

구는 이번 훈련을 통해 풍수해 피해로부터 구민의 안전을 지키고, 철저한 점검과 관리를 통해 안전사고가 발생하지 않도록 만전을 기할 방침이다.

광진구는 빗물받이 정비, 수방시설 및 취약지역 점검, 초경량 다단 배수시스템 도입, 침수방지시설 설치, 하천순찰단 운영 등 풍수해 예방에 힘쓰고 있다.