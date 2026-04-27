AI 데이터 플랫폼 기업 오브젠(대표이사 유용희·전배문)이 글로벌 데이터 솔루션 기업 Synx Data Labs와 파트너십을 체결하고 국내 데이터베이스 사업 협력을 진행한다고 밝혔다.

오브젠은 이번 협약을 통해 Synx Data Labs의 제품군을 국내에 공급하고, 도입과 운영 등 관련 서비스 전반에 참여할 예정이다.

최근 데이터웨어하우스 시장은 변화 흐름이 나타나고 있다. 오픈소스 사용 정책 변화 이후 기존 이용 기업들은 비용과 운영 측면에서 다양한 선택지를 검토하고 있으며, 시스템 전환 수요도 일부 증가하는 추세다. 업계에서는 이러한 흐름을 데이터 플랫폼 환경 변화의 일환으로 보고 있다.

이러한 흐름 속에서 Synx Data Labs의 ‘SynxDB’는 PostgreSQL 14 기반 대규모 병렬 처리(MPP) 데이터베이스로, 오픈소스 환경과의 호환성을 바탕으로 활용 가능성이 논의되고 있다. 벡터 처리와 ZomboDB 기반 AI·ML 기능을 지원하며, 데이터 암호화(TDE)와 Apache Iceberg 연동 기능도 포함돼 있다.

기존 시스템과의 연계 측면에서도 일부 기업에서 도입 가능성을 검토하고 있으며, 확장성과 운영 효율성 측면에서 활용 사례가 이어지고 있다. 또한 오픈소스 기반 구조를 통해 특정 벤더 의존도를 낮출 수 있는 점도 특징으로 언급된다. 2026년 5월 출시 예정인 ‘SynxDB Cloud’는 클라우드 기반 환경에서 데이터 처리 기능을 제공할 계획이다.

오브젠은 이번 협력을 통해 솔루션 공급과 함께 데이터 인프라 도입 및 운영 관련 서비스 범위를 확대할 예정이다. 현재 양사는 국내 기업과의 협력 가능성을 논의 중이다.

유용희 대표는 “데이터 시스템 전환을 검토하는 기업이 늘어나고 있는 상황에서 관련 기술과 운영 경험을 기반으로 사업을 추진하고 있다”고 밝혔다.

Synx Data Labs 관계자는 “한국 시장을 기반으로 아시아 지역 협력을 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.