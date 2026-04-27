글로벌 기술 기업 FPT는 신한은행과 디지털 금융, 스타트업 생태계, 전략 기술 분야 협력 확대를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 양사는 AI를 중심으로 한국과 베트남 간 협력 가능성을 바탕으로 다양한 사업 기회를 모색해 나갈 예정이다.

협약식은 하노이에서 열린 베트남-한국 비즈니스 포럼을 계기로 진행됐다. 이재명 대통령 및 대한민국 고위급 인사의 베트남 공식 방문 일정 중 열린 행사에서 체결된 것으로 알려졌다.

이번 협약은 신한은행의 금융 산업 경험과 현지 시장 이해에 FPT의 디지털 전환 및 AI 기술 역량을 바탕으로, 양사 간 협력 범위를 확대하기 위한 취지로 마련됐다.

양사는 협약을 통해 ▲디지털 금융 분야 협력 ▲AI 및 빅데이터 기반 기술 관련 공동 검토 ▲차세대 기술 분야 교류 ▲스타트업 협력 등을 추진하기로 했다.

또한 한국과 베트남 스타트업의 상호 시장 진출을 지원하는 방안과 관련해 초기 정착 지원, 현지 네트워크 연계 등 협력 방안도 함께 검토할 예정이다.

하 민 투안 FPT 코리아 최고경영자는 “한국은 금융 분야에서 AI 도입을 확대하고 있으며, 차세대 산업에 대한 투자도 강화되고 있다”며 “신한은행과 함께 확장 가능한 AI 기반의 디지털 금융 모델을 구축하고 양국의 스타트업과 기업, 혁신 생태계를 유기적으로 연결해 나가겠다”고 말했다. 이어 “이번 협력은 한·베트남 간 전략적 협력 관계를 바탕으로 혁신과 기술 중심의 공동 성장을 가속화하는 계기가 될 것”이라고 전했다.

정상혁 신한은행장은 “베트남은 글로벌 공급망의 핵심 거점으로 부상하고 있다”며 “현지 주요 파트너와의 협력을 통해 혁신적인 금융 모델을 모색하고, 한국 기업의 베트남 진출을 지원하는 동시에 양국 금융 산업 발전에 기여하는 신뢰받는 금융 파트너로 역할을 수행하겠다”고 말했다.

양사의 협력은 2018년 디지털 뱅킹 관련 프로젝트를 시작으로 이어져 왔으며, 이후 IT 서비스 및 기술 협력 범위가 확대된 것으로 전해졌다.

한편 FPT는 2016년 한국 시장 진출 이후 다양한 산업 분야 기업을 대상으로 IT 서비스를 제공하고 있으며, 국내 거점을 중심으로 사업을 운영하고 있다.