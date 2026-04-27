인공지능 기반 물류 솔루션 기업 위밋모빌리티가 세종사이버대학교와 스마트 물류 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 물류 분야 인공지능 기술과 교육 인프라를 연계해 관련 연구와 인재 양성 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

위밋모빌리티는 국토교통부 ‘우수 물류신기술(제9호)’로 지정된 인공지능 기반 배차 최적화 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 학계와의 협력 범위를 확대해 나가고 있다.

양 기관은 협약을 통해 ▲물류 분야 인공지능 관련 공동 연구 ▲현장 실무와 연계된 교육 프로그램 운영 ▲관련 기술 협력 확대 등을 추진하기로 했다.

위밋모빌리티 관계자는 “물류 분야에서 인공지능 활용에 대한 관심이 확대되고 있는 가운데, 교육 기관과의 협력을 통해 관련 분야 인재 양성 기반을 마련하고자 한다”고 밝혔다.

한편 위밋모빌리티는 AI 기반 라우팅 솔루션 ‘루티(ROOUTY)’를 중심으로 물류 운영 최적화 서비스를 제공하고 있으며, 관련 기술을 바탕으로 다양한 프로젝트를 수행하고 있다.