[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 것으로 보이는 총격 사건이 발생한 가운데, 이와 관련한 근거 없는 허위 주장이 온라인에서 쏟아지고 있다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 26일(현지시간) 백악관 출입기자단 만찬장에서 총성이 울렸다는 보도가 전해진 직후부터 사회관계망서비스(SNS)에는 음모론과 책임론이 퍼졌다고 전했다.

가장 많이 이어지고 있는 음모론 중 하나는 사건의 조작설이다.

일부 미국 누리꾼은 설득력 있는 증거도 제시하지 않은 채 트럼프 대통령과 다른 사람들이 저조한 여론조사 지지율 내지 이란 전쟁 관련 부정적인 여론을 덮기 위해 사건을 꾸몄다는 주장을 펼치고 있다.

SNS 분석기업 오디엔스 산하 트윗바인더 데이터에 따르면 26일 정오까지 엑스(X)에는 ‘조작된’(staged)이라는 단어가 쓰인 게시물이 30만건 이상 폭증했다.

용의자와 관련한 허위 주장도 이어지고 있다.

일부에서는 용의자가 이스라엘과 관련이 있다는 주장을 퍼트리고 있다. 인공지능(AI) 도구로 조작된 것으로 보이는 이미지를 근거로 제시하는 사례도 있었다.

NYT는 이같은 현상이 팔로워 수를 늘리려는 인플루언서들의 무분별한 게시물과 트럼프 대통령의 활발한 온라인 활동이 복합적으로 작용한 결과라고 전했다.

일부 인플루언서들이 조회수를 높여 팔로워를 늘리려는 목적으로 사실과 다른 게시물을 무분별하게 올리고 있다는 것이다. NYT는 또 역대 어느 대통령보다 활발하게 SNS에서 활동하는 트럼프 대통령도 지지자들에게 사건 관련 게시물을 올리도록 독려하며 음모론적 사고를 부추겨 왔다고 지적했다.

트럼프, 용의자에 “매우 문제 많은 사람”

한편 트럼프 대통령은 총격사건 용의자에 대해 “매우 문제가 많은 사람”(very troubled guy), 그리고 “매우 정신적 문제가 있는 사람”(very disturbed person)이라고 칭했다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 “그의 선언문(manifesto)을 보면, 그가 기독교인을 증오한다는 것은 확실한 사실”이라고 주장했다.

그러면서 “수사 당국은 꽤 좋은 정보를 갖고 있다”며 “그는 오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다. 그것은 종교적 문제며, 강경하게 반기독교적”이라고 했다.

트럼프 대통령은 전날 밤 사건이 발생한 워싱턴 힐튼 호텔에서 긴급 대피한 후 곧바로 백악관으로 돌아가 기자회견을 진행했다. 그는 백악관 출입기자단 만찬을 “30일이든 그보다 더 일찍 하든 늦게 하든 짧은 시간 내 하길 바란다”며 “이러한 범죄자들과 정말 나쁜 사람들이 우리나라 행사의 흐름을 바꾸게 내버려둘 수 없다”고 했다.

트럼프 대통령은 만찬장 연설에서 준비했던 것과 “완전히 다른 연설을 할 예정이었다. ‘사랑의 연설’이 됐을 것”이라며 “하지만 그럴 기회를 얻지 못했다. 아마도 하지 않는 편이 나았을 것”이라고 했다.