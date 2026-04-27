AI 직간접적 영향 ‘인력조정’ 현실화 흐름

[헤럴드경제=이원율 기자]마이크로소프트(MS) 내 인공지능(AI) 투자에 대한 성과 우려가 커지는 가운데, MS는 창사 이래 최초로 수천명대의 대규모 명예퇴직에 나선다고 미국 경제매체 CNBC 등 외신이 23일(현지시간) 전했다.

보도에 따르면 MS는 최근 사내 메모에서 미국 내 직원 대상의 ‘일회성 은퇴 프로그램’을 공지했다.

시니어 디렉터급 이하 직원 중 연령과 근속연수 합이 70 이상인 고참 인력이 대상이다. 미국 인력 중 약 7%가 여기에 해당하는 것으로 알려졌다. 미국 인력은 지난해 6월 기준 12만5000명 수준이다.

에이미 콜먼 MS 최고인사책임자(CPO)는 해당 메모에서 새 회계연도가 시작되는 올해 7월 전까지 인력을 줄이려고 한다고 밝혔다. 콜먼 CPO는 “이번 명예퇴직 프로그램에 신청할 수 있는 직원들은 일부 사례에선 수십 년씩 근속해 오늘날 회사를 만들었다”며 “이들에게 전폭적 지원 속 스스로 다음 단계를 택할 기회를 제공했으면 한다”고 설명했다.

이에 내부 직원들 사이에선 “나이와 근속연수 합이 70이 넘는다면 나가라는 뜻으로 보인다”, “올 것이 왔다”는 등의 반응도 나왔다고 한다.

로이터는 이번 조처가 MS의 딜레마를 보여주는 사례라고 전했다.

MS는 챗GPT 개발사 오픈AI와 협업하며 2022년 말부터 AI붐을 주도했다. 하지만, 정작 자사의 핵심 AI 유료 상품인 ‘365 코파일럿’의 보급률은 자사 구독 서비스인 ‘MS 365’ 가입자 4억5000만명 중 고작 3% 수준이다.

MS는 올해 미국 주요 빅테크 중 주가 실적도 눈에 띄게 좋지 못했다. 막대한 AI 인프라 투자와 달리 수익 회수 속도가 시장 기대에 훨씬 밑돈다는 지적도 나왔다.

핵심 매출원인 클라우드의 성장세가 둔화하고 오픈AI에 대한 기술 의존도가 높다는 우려가 나오며 MS 주가는 올해 1~3월 약 24% 급락하기도 했다. 이는 2008년 금융위기 이후 분기별 최대 하락률이었다.

주요 AI경쟁사들도 인력조정 ‘현실화’

이런 가운데, 다른 AI 경쟁사들 또한 인력 조정을 현실화하고 있다.

가령 페이스북·인스타그램 운영사 메타는 전체 인력의 약 10%를 줄이기로 했다. AI 분야에 막대한 자금을 투입하기 위해 기존 인력을 줄여 효율성을 높인다는 구상이다.

최근 CNN방송과 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 메타는 지난 23일 약 8000명의 직원을 해고할 계획이라고 발표했다. 채용 예정이었던 약 6000개 일자리도 폐쇄하기로 결정했다.

자넬 게일 메타 CPO는 “회사를 더욱 효율적으로 운영하고, 우리가 진행하는 다른 투자 비용을 충당하기 위한 조치”라고 했다.

그런가 하면, 아마존은 지난 1월에 1만6000명 감원 계획을 발표했다. 핀테크 기업 블록은 지난 2월 전체 인력의 40%에 이르는 4000명 이상의 해고 계획을 공개했다.

AI와 직접적으로 관련되지는 않았지만, 나이키는 전체 인력의 약 2%에 해당하는 1400명을 감축할 계획이다. 나이키는 치열한 경쟁과 제품 수요 둔화로 어려움을 겪고 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 보도했다.

미국 사회관계망서비스(SNS) 스냅챗‘을 운영하는 스냅도 전체 정규직의 16%에 달하는 대규모 구조조정에 나섰다.

에번 스피걸 스냅 최고경영자(CEO)는 최근 공개 서한에서 “AI의 빠른 발전이 반복 업무를 줄이고 속도를 높이며 커뮤니티·파트너·광고주를 더욱 잘 지원해줄 것”이라고 밝혀 이번 감원이 AI 도입에 따른 효율화 차원임을 시사했다.