‘범행 직전 작성’ 성명서 공개돼

[헤럴드경제=이원율 기자]미국 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건 용의자 콜 토마스 앨런(31)이 범행 직전 가족에게 이번 일을 벌이는 이유와 표적에 대해 비교적 상세하게 쓴 성명서를 보냈다고 뉴욕포스트가 26일(현지시간) 전했다.

뉴욕포스트가 입수해 전한 앨런의 성명에 따르면 앨런은 범행 동기를 놓고 “나는 미국 시민이며, 나의 대표자들이 한 행위가 나를 반영한다”며 “나는 더이상 소아성애자, 성폭행범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 용납하지 않겠다”고 밝혔다.

그러면서 “오래전부터 그런 입장이었다”며 “이번이 그와 관련해 무엇인가를 할 첫 번째 진짜 기회”라고 했다.

앨런은 성명에서 명시적으로 트럼프 대통령을 언급하지는 않았다. 다만, 이러한 언급 자체가 사실상 트럼프 대통령을 타깃으로 둔 암살 계획을 언급한 것으로 보인다고 뉴욕포스트는 설명했다.

앨런은 “이 일이 있기 전 학대당하거나 살해된 이, 내가 지금 시도를 하기 전 고통받은 모든 사람, 나의 성공 여부와 상관없이 이후에도 고통받을 모든 사람에게 사과한다”며 “이보다 더 가까이 접근할 다른 방법을 찾을 수 있었다면 그 방법을 택했을 것”이라고 했다.

그는 범행 표적을 놓곤 “행정부 관료들(캐시 파텔 미 FBI 국장 제외), 그들이 표적이다. 우선순위는 고위직부터”라며 비밀경호국(SS) 요원들에 대해선 그들이 방탄조끼를 입고 있기를 바란다고 했다.

앨런은 “절대적으로 필요하다면 거의 모든 사람을 뚫고서라도 표적에 접근하겠지만, 그렇게 되지 않길 바란다”면서도 “행사에 참석한 사람 대부분은 소아성애자이자 성폭행범이자 반역자의 연설에 참석하기로 자발적으로 선택했기에 공모자에 해당한다”고, 잠재적 공격을 정당화하는 듯한 극단적인 주장을 펼쳤다.

그는 자신이 기독교인임을 밝히기도 했다. 자신의 범행은 기독교적 가치에 반하지 않는다고도 했다.

그는 ‘기독교도로서 (누가 네 오른뺨을 치면)왼뺨을 돌려 대야 한다’라는 반론이 제기될 수 있다고 언급하며 “왼뺨을 대는 것은 자신이 억압받을 때”라고 반론을 펼쳤다.

그는 “나는 재판도 없이 처형된 어부, 폭격으로 숨진 학생, 굶주린 아이, 이 행정부의 수많은 범죄자들에게 학대당한 10대 소녀도 아니다”라며 “다른 이가 억압받을 때 왼뺨을 내미는 건 기독교인의 행동이 아니다. 압제자의 범죄에 대한 방조”라고 했다.

앨런은 행사장이 있는 워싱턴 힐튼 호텔의 보안이 말도 안 되게 허술했다며 “만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면, 여기에 M2 기관총을 들고 와도 아무도 눈치채지 못했을 것이다. 정말 어처구니 없다”고 했다.

뉴욕포스트는 앨런이 범행 10분 전 성명을 가족에게 부쳤고, 코네티컷에 있는 앨런의 형제가 지역 경찰에 해당 성명을 신고했다고 보도했다.

연방공무원 살해 미수 등 혐의 적용될 듯

사건 발생 이튿날인 이날 앨런은 워싱턴DC 북서부에 있는 경찰서에 구금돼 있는 것으로 알려졌다.

앨런은 구금 상태로 조사를 받고 있으며, 이날 중 워싱턴 남동부에 있는 구치소로 이송될 예정이다. 다음 날 워싱턴 시내 연방법원에 출석해 판사 앞에서 기소인부절차를 밟을 것으로 보인다고 미 법무부 당국자들은 CBS뉴스에 전했다.

토드 블랜치 법무장관 대행은 앨런은 연방 공무원에 대한 공격 및 총기 발사, 연방 공무원 살해 미수 등 혐의로 기소될 예정이라고 밝혔다.

만찬장에 참석한 마이크 롤러(공화·뉴욕) 하원의원은 엑스(X) 계정에서 만찬 전 리셉션이 열린 워싱턴 힐튼 호텔 건물 입구와 1~2층에 신분확인 절차나 금속 탐지기가 없었으며, 투숙객들은 건물 대부분 구역을 자유롭게 오갈 수 있을 만큼 이번 행사의 보안이 허술한 탓에 앨런이 총기를 들고 만찬장 인근까지 갈 수 있었다고 지적했다.

다만 웨이지아장 백악관 출입기자협회 회장(CBS 기자)은 SS 요원들의 현장 대응은 “놀라운” 수준이었다며, 이들이 사건 당시 트럼프 대통령뿐 아닌 만찬에 참석한 기자와 각료 등 다른 참석자들까지 보호한 점을 높이 평가했다.

앨런의 만찬장 난입 과정 중 그가 쏜 총에 맞은 SS 요원은 방탄조끼로 인해 타박상을 입는 데 그친 것으로 알려졌다.