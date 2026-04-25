추경호·유영하, 이 전 위원장 결단 높이 평가 당 내부서 보궐선거 ‘전략공천’ 보상론도 나와

[헤럴드경제=안효정 기자] 이진숙 전 방송통신위원장이 6·3 지방선거 대구시장 선거 불출마를 선언하자, 국민의힘은 선거 승리를 위한 ‘보수 단일대오’가 완성됐다며 안도하는 분위기를 보이고 있다.

박성훈 수석대변인은 25일 국회에서 기자들과 만나 “이 전 위원장이 고심 끝에 당을 위해 내린 결정을 높이 평가한다”며 “이 전 위원장의 헌신과 희생이 대구시장 선거 승리에 소중한 밑거름이 될 것이라고 확신한다”고 말했다.

현재 결선을 치르고 있는 추경호 의원과 유영하 의원도 환영의 뜻을 밝혔다. 추 의원은 페이스북을 통해 “기꺼이 자신을 내려놓은 이 전 위원장님의 결단에 깊은 경의를 표한다”며 “위원장님의 결단으로 자유민주 진영의 단일대오가 완성됐다”고 했다.

유 의원도 보도자료를 통해 “이제 우리는 갈등과 경쟁의 시간을 뒤로하고 하나로 힘을 모아야 할 때”라며 “갈등을 넘어 통합으로 나아가겠다. 분열이 아닌 하나 된 힘으로 반드시 승리하겠다”고 밝혔다.

국민의힘은 오는 26일 대구시장 후보를 발표할 예정이다.

당내에서는 이 전 위원장의 결단에 대한 ‘보상론’이 나오고 있다. 국민의힘 후보로 확정된 의원의 대구 지역구에서 보궐선거가 진행되는 만큼 이 지역에 이 전 위원장을 전략 공천해야 한다는 목소리다.

박 수석대변인은 이에 대해 “이번 (예비후보) 사퇴 과정에서 당원분들이 이 전 위원장의 당을 사랑하는 마음을 잘 보셨기 때문에 공천관리위원회에서 이런 부분을 합리적으로 반영해 현명하게 판단하실 것”이라고 말했다.

장동혁 대표도 이날 페이스북에서 “이 전 위원장의 큰 결단에 감사드린다. 위원장님은 우리 당의 훌륭한 정치적 자산”이라고 언급한 뒤 이 전 위원장을 향해 “국민의힘과 함께 대구를 지켜달라. 국민과 함께 자유 대한민국을 지켜달라”고 말했다.